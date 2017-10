Utrecht meldt zware blessure huurling Bahebeck

21:43 – FC Utrecht is Jean-Christophe Bahebeck voor lange tijd kwijt. De Domstedelingen melden maandag een zware achillespeesblessure voor de Franse pechvogel. De 24-jarige aanvaller, die wordt gehuurd van Paris Saint-Germain, gaat op korte termijn onder het mes.



Tot op het heden is een prognose voor een rentree onduidelijk. Utrecht weet wel dat het voor lange tijd niet over Bahebeck kan beschikken. Na de operatie moet er duidelijkheid komen of hij überhaupt dit seizoen nog terug kan keren.



Het noodlot sloeg zondag toe in de uitwedstrijd tegen AZ. Na een uur moest Bahebeck van het veld. Nadere medische onderzoeken wezen uit hoe ernstig de schade is. Een week geleden had hij net zijn eerste hele wedstrijd gespeeld. Bahebeck maakte indruk tegen sc Heerenveen door twee doelpunten te maken.