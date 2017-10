Ronaldo uitgeroepen tot beste speler van het jaar

22:07 – Cristiano Ronaldo is maandag op het FIFA-gala in Londen wederom uitgeroepen tot FIFA Beste Speler van het jaar. De prijs voor beste coach ging naar zijn trainer Zinedine Zidane. Gianluigi Buffon werd uitgeroepen tot best keeper. Olivier Giroud ging aan de haal met de Puskás Award, de prijs voor het mooiste doelpunt.



Ronaldo won afgelopen de belangrijkste prijzen die er te winnen vielen. Met Real Madrid werd hij kampioen, heroverde de Champions League en won het WK voor clubteams. Zijn twee concurrenten Lionel Messi en Neymar wonnen enkel de Spaanse beker. Het enorme succes van de Koninklijke is ook te danken aan Zidane. De oefenmeester werd op het FIFA-gala individueel onderscheiden door de beste coach-prijs.



De 39-jarige Buffon, die na dit seizoen stopt, was weer een belangrijke pion in de zesde landstitel van Juventus op rij. Ook reikte hij met de Oude Dame tot de finale van de Champions League. In de verkiezing hield hij Keylor Navas en Manuel Neuer achter zich.



Giroud legde beslag op de Puskás Award.vOp nieuwjaarsdag was de spits van Arsenal het eindstation van een counter. Vallend en met de hak, ook wel de scorpion kick genoemd, scoorde hij tegen Crystal Palace. Fans konden hiervoor hun stem uitbrengen. Bij de andere prijzen hadden bondscoaches, aanvoerders en media ook een stem.