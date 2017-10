Boete Besiktas na falende lampen, vuurwerk Vitesse onderzocht

11:58 – De UEFA heeft Besiktas een boete van 25.000 opgelegd. Reden hiervoor is het uitvallen van de lampen tijdens de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig (2-0). Volgens de Europese voetbalbond was de organisatie van de Turks kampioen 'ontoereikend'.



De boete was er niet alleen vanwege het falende licht. Ook het niet vrijhouden van de trappen in het gloednieuwe Vodafone Park en enkele andere overtreden veiligheidsvoorschriften wegen mee. De wedstrijd lag uiteindelijk zo'n tien minuten stil.



Ook Vitesse wacht mogelijk een boete. De UEFA heeft een onderzoek gestart naar het in het uitvak aangestoken vuurwerk tijdens Zulte Waregem - Vitesse (1-1) van afgelopen week. "De UEFA zit daar strak op. Houd de sfeer er zeker in, maar laat het vuurwerk achterwegen om zowel jezelf als de club niet te benadelen", zo benadrukte een woordvoerder.