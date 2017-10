Johnsen debuteert tegen De Dijk in wedstrijdselectie Ajax

13:19 – Dennis Johnsen manifesteert zich al weken in Jong Ajax en heeft door zijn goede optredens in de Jupiler League een beloning gekregen van trainer Marcel Keizer. De jongeling maakt voor de bekerwedstrijd tegen De Dijk namelijk deel uit van de wedstrijdselectie.



Dat kondigt Ajax op de eigen website aan. Ook duidelijk is geworden dat Mitchell Dijks en Benjamin van Leer door blessures absent zullen zijn in Volendam, waar het duel woensdag wordt gespeeld. Joël Veltman en Amin Younes krijgen rust en zijn er dus ook niet bij.



De 21-koppige selectie van Ajax is als volgt: Andre Onana, Kostas Lamprou, Matthijs de Ligt, Max Wöber, Daley Sinkgraven, Nick Viergever, Luis Orejuela, Deyovaisio Zeefuik, Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Carel Eiting, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Siem de Jong, David Neres, Klaas Jan Huntelaar, Vaclav Cerny, Mateo Cassierra, Kasper Dolberg, Justin Kluivert, Dennis Johnsen.