'Samba Sam' Larsson gelooft niet in een tweede stunt van Swift

14:57 – Sam Larsson start woensdagavond in de basisopstelling van Feyenoord in het bekerduel met Swift. De Zweedse aanvaller mag zich tegen de amateurclub laten zien en weet wat hem te doen staat. "We moeten gewoon de volgende ronde halen", aldus Samba Sam.



Sinds zijn komst naar Rotterdam-Zuid is dit zijn vierde basisplaats. Hoewel opponent Swift in de vorige ronde van Vitesse won (5-3, na strafschoppen), de ploeg die momenteel twee plekken hoger dan Feyenoord staat in de Eredivisie, is Larsson tegenover het Algemeen Dagblad niet bang. "Ik heb de beelden gezien dat Swift won van Vitesse. Die ploeg kon veel in de fase dat het de wind in de rug had. Op eigen veld, op kunstgras."



Feyenoord ontvangt de Amsterdamse voetbalclub woensdagavond om 20:45 in De Kuip op de eigen biljartlaken. In de laatste vier duels (Ajax, Shakhtar, PEC Zwolle en NAC Breda) werd er echter niet gewonnen door de formatie van Giovanni van Bronckhorst. "Het is tijd om op te staan", beseft Larsson dan ook.