Keizer kijkt uit naar bekerderby: "Bijzondere wedstrijd"

Ajax-coach Marcel Keizer vindt het leuk om tegen een stadgenoot te spelen in de tweede ronde van de KNVB Beker. De Amsterdammers binden woensdag (aftrap 18.30 uur) de strijd aan met De Dijk. Het treffen vindt plaats in het stadion van FC Volendam, wat Keizer jammer vindt.



"Het is een bijzondere wedstrijd", aldus Keizer bij Ajax TV. 'Het is heel leuk om een Amsterdamse derby te spelen, wat niet vaak gebeurt. Het is wel jammer dat het in Volendam wordt gespeeld. Het was het allerleukste geweest als het duel in Amsterdam zou plaatsvinden. Er is minder charme als het niet bij de amateurclub zelf wordt gespeeld, maar dat is tegenwoordig bijna niet meer te beveiligen."



Op de vraag wat Keizer leuk vindt aan een derby, antwoordt hij: "Het is een klein stukje rijden en je bent er meteen. Je speelt tegen een Amsterdamse club waar misschien spelers actief zijn met een verleden in de Ajax-jeugd. Voor de stad is het ook hartstikke leuk."



