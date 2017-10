PEC rekent pas na verlenging af met Kozakken Boys

21:44 – PEC Zwolle had dinsdagavond tegen Kozakken Boys een verlenging nodig om door te stoten naar de derde ronde van het KNVB Bekertoernooi. Na negentig minuten spelen stond er een 2-2 stand op het scorebord. Een strafschop van Erik Bakker in de extra tijd bracht redding voor de Eredivisionist.



PEC Zwolle leek een vrij eenvoudige avond tegemoet te gaan toen Younes Namli al na acht minuten de score opende. De ploeg van John van 't Schip speelde echter alles behalve goed en kreeg daar kort na rust de rekening voor gepresenteerd. Ahmed El Azzouti tekende voor de gelijkmaker.



Een kwartier voor tijd leek PEC toch nog met de schrik weg te komen dankzij Philippe Sandler. De verdediger maakte er 2-1 van. De thuisploeg kreeg echter opnieuw het deksel op de neus, want met nog twee minuten officiële tijd te gaan werd het 2-2. Gwaeron Stout zorgde voor groot feest bij Kozakken Boys.



In de extra tijd stelde PEC vervolgens alsnog orde op zaken. Daar was wel enige hulp van de scheidsrechter bij nodig. Ryan Thomas werd neergehaald in het strafschopgebied waarna de thuisploeg een penalty kreeg toegewezen. Bakker scoorde vervolgens vanaf elf meter en bezorgde zijn ploeg zo alsnog de overwinning.



Katwijk-VVSB

VVSB heeft de derde ronde van de KNVB Beker bereikt door op bezoek bij Katwijk met 1-2 te winnen. Beide doelpunten van de bezoekers vielen in de tweede helft. Mohamed El Osrouti opende na 56 minuten de score en drie minuten later was het opnieuw raak via Jordy Zwart. Katwijk deed nog iets terug met een treffer van Robbert Susan maar het mocht niet meer baten.



Veenendaal-HFC

Ook GVVV Veenendaal bereikt de laatste zestien in het bekertoernooi. In eigen huis werd nipt met 1-0 gewonnen van Koninklijke HFC. Toen de tweede helft twee minuten oud was zette Simon Brouwer de thuisploeg op voorsprong. Het bleek uiteindelijk het enige doelpunt van de wedstrijd.