Achttienjarige Nketiah redt Arsenal, City door na penalty's

24 oktober 2017 – Dankzij de achttienjarige Edward Nketiah heeft Arsenal de kwartfinale van de League Cup weten te bereiken. De ploeg van Arsène Wenger had in eigen huis verlenging nodig tegen Norwich City, maar dankzij twee doelpunten van de jonge aanvaller kwam de zege er alsnog.



Arsenal kwam in eigen huis tegen Norwich City niet verder dan een 1-1 gelijkspel, waardoor verlenging noodzakelijk was. De bezoekers kamen na 34 minuten verrassend op voorsprong dankzij een goal van Josh Murphy. Lange tijd leek Arsenal uitgeschakeld te gaan worden, maar vijf minuten voor tijd bracht Nketiah redding voor de ploeg van Wenger. De jonge Engelsman viel in de 85ste minuut in en scoorde precies zo'n seconden later. Hij tikte na een corner de 1-1 binnen waarme hij een verlenging afdwong.



Het werd uiteindelijk de avond van Nketiah, want ook in de verlenging was de achttienjarige aanvaller trefzeker. Het talent zorgde in de eerste helft van de verlening voor de bevrijdende 2-1. Het doelpunt viel opnieuw na een corner. Ditmaal kopte Nketiah raak. Zijn doelpunt bleek uiteindelijk genoeg voor een plek in de volgende ronde.



Manchester City-Wolverhampton Wanderers

Ook voor Manchester City ging het dinsdagavond niet van harte. De ploeg van Pep Guardiola had tegen Wolverhampton Wanderers een strafschoppenserie nodig om de volgende ronde te bereiken. De thuisploeg kreeg de nodige kansen via onder andere Sergio Agüero en Raheem Sterling. Aan de andere kant moest Bravo ook enkele keren een broodnodige redding verrichten. Desondanks was er na negentig minuten nog altijd niet gescoord.



Ook een verlenging bracht geen uitkomst en na 120 minuten stond er nog altijd 0-0 op het scorebord. In de strafschoppenreeks trok Manchester City vervolgens alsnog aan het langste eind. Mede dankzij twee reddingen van Bravo eindigde het in 4-1. Agüero schoot de winnende penalty binnen.