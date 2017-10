Charleroi verliest, Club Brugge kan nóg verder uitlopen

24 oktober 2017 – Club Brugge krijgt woensdag de kans haar koppositie in de Belgische competitie nog verder te verstevigen. Charleroi, de nummer twee van het klassement, ging dinsdag hard onderuit bij hekkensluiter KV Oostende. Door een hattrick van Brecht Capon werd het 3-0 voor Oostende, waar Aleksandar Bjelica in de basis stond en Richairo Zivkovic inviel.



Met 22 punten uit twaalf wedstrijden staat Charleroi op de tweede plaats in de Belgische competitie. Koploper Club Brugge kan woensdag haar voorsprong op de Walen vergroten tot maar liefst elf punten. Daarvoor moet het winnen bij RC Genk. Als Sint Truiden donderdag wint van Moeskroen-Péruwelz komt het op 23 punten en neemt het plek twee over van Charleroi.



KAA Gent versloeg Eupen voor eigen publiek met 3-0. Yuya Kubo opende in de derde minuut de score, Moses Daddy Simon benutte tussen de 36ste en 38ste minuut twee keer een penalty en legde zodoende de eindscore vast op 3-0. Gent staat nu twaalfde met dertien punten.