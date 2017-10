Van 't Schip ziet PEC ontsnappen: "Veel kracht gekost"

0:04 – PEC Zwolle wist dinsdagavond ternauwernood een blamage te voorkomen in de KNVB Beker. De Eredivisionist won met 3-2 van Kozakken Boys, maar had daar wel een verlenging voor nodig. Trainer John van 't Schip had na afloop complimenten over voor de tegenstander.



"Het was zeker geen makkelijke wedstrijd", begint Van 't Schip in gesprek met FOX Sports. "We komen snel op 1-0 en daarna krijgen we ook goede kansen op de tweede treffer. Maar die blijft uit. Ook in de tweede helft krijgen we na de 2-1 goede kansen op de derde goal. Maar die maken we niet. Kozakken Boys krijgt twee of drie momenten, maar weten wel die honderd procent score te behalen", benoemt de trainer het probleem van PEC.



PEC wist uiteindelijk 3-2 te maken door een rake strafschop van Erik Bakker en hield die voorsprong wel vast. "Credits voor Kozakken Boys. Wij moeten nu weer onze pijlen op zaterdag richten en goed uitrusten. Dit is een wedstrijd die ons veel kracht heeft gekost. Ze hebben er echt een wedstrijd van gemaakt", complimenteert Van 't Schip de tegenstander. "We zijn ook in de verlenging nog een aantal keer goed weggekomen. Ik ben in ieder geval blij dat we door zijn. We moeten ons nu gaan oprichten tegen ADO Den Haag."