Emery heeft verzoek voor arbiters: "Bescherm Neymar"

19:19 – Unai Emery heeft een verzoek gedaan aan de scheidsrechters in de Ligue 1. De trainer van Paris Saint-Germain vindt namelijk dat zijn sterspeler Neymar wat vaker in bescherming genomen zou mogen worden. Hij stelt dat de Braziliaan bijzonder veel overtredingen te verwerken krijgt.



Emery zag afgelopen weekend hoe Neymar zijn tweede gele kaart kreeg tegen Olympique Marseille na een opstootje met Lucas Ocampos. De aanvaller was tijdens de wedstrijd het slachtoffer van enkele flinke overtredingen en was daar duidelijk niet over te spreken. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel met OGC Nice richtte de trainer zich dan ook tot de scheidsrechters in Frankrijk.



"Neymar zal zich aan moeten passen aan de competitie en aan de scheidsrechters in de Ligue 1. Hij is intelligent en begrijpt zelf ook dat hij moet leren van zijn rode kaart", aldus Emery. "Maar andere spelers zijn vaak agressief naar hem toe. Het is belangrijk dat scheidsrechters dan ingrijpen en hem beschermen. Ik heb hem gezegd dat hij niet te veel moet reageren op provocaties, maar voetballers zijn ook mensen."