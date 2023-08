TikTokker openbaart bericht van Nederlandse profvoetballer: 'Ik heb meteen zijn vriendin geappt'

Een opvallende video op TikTok. Gebruiker azra__c maakte een video waarin ze zei graag een relatie te beginnen met een voetballer. Daarna stroomden berichten van voetballers binnen in haar inbox, waaronder een bericht van een speler van VVV-Venlo. Juicekanaal RealityFBI kwam erachter dat het zou gaan om aanvaller Thijme Verheijen.

Azra__c maakte de video vooral om te kijken wat voor reacties ze zou krijgen. "Nadat ik deze video maakte, kreeg ik veel DM's van verschillende mensen. Een van de DM's was van een voetballer met een vriendin. Wat we gaan doen, is hem erbij lappen richting zijn vriendin. Ik ga zijn vriendin een berichtje sturen."

Ze laat allereerst het berichtje zien dat de aanvaller van VVV stuurde. "Je zocht een voetballer? Hier ben ik, lieverd", zou Verheijen hebben gestuurd. Vervolgens toont ze dat ze een bericht heeft verstuurd naar de vriendin van de speler.

Ze maakt zelf de identiteit van de betrokkenen niet bekend. RealityFBI weet echter dus dat het gaat om Verheijen, een twintigjarige aanvaller die al een tijd geblesseerd is en zijn laatste wedstrijd speelde in december 2022 in de Keuken Kampioen Divisie.