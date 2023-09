Yannick Carrasco choqueert met quotes over Saudi-Arabië: ‘Hij lijkt mij niet toerekeningsvatbaar’

Yannick Ferreira Carrasco heeft donderdag voor verbijstering gezorgd in België. Toen de dertigjarige vleugelaanvaller op een persconferentie werd gevraagd naar de mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië, waar hij sinds kort onder contract staat bij Al-Shabab, reageerde hij behoorlijk onverschillig.

Carrasco maakte begin deze week de overstap van Atlético Madrid naar Al-Shabab. De international van België was na onder anderen Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané, N’Golo Kanté en Jordan Henderson de volgende grote naam die koos voor een lucratief avontuur in Saudi-Arabië. Een transfer naar Saudi-Arabië is omstreden vanwege de bedenkelijke reputatie van land op het gebied van mensenrechten.

Artikel gaat verder onder video

Onder andere Amnesty International is zeer kritisch op de Golfstaat. “Er is een hoop mis met de mensenrechten in Saudi-Arabië”, schrijft mensenrechtenorganisatie op haar website. “De vrijheid van meningsuiting wordt ernstig beknot, er worden regelmatig executies en lijfstraffen uitgevoerd, er vinden oneerlijke rechtszaken plaats, de sjiitische minderheid wordt stelselmatig gediscrimineerd en vrouwen hebben veel minder rechten dan mannen. Wie zich hierover kritisch uitlaat, wordt zwaar gestraft.”

Tijdens de persconferentie die België donderdag belegde in aanloop naar het EK-kwalificatieduel met Azerbeidzjan testte een journalist het moreel kompas van Carrasco, door te wijzen op onder meer de kritiek van mensenrechtenorganisaties. “Ik sta niet achter wat de mensenrechtenorganisaties zeggen”, reageerde Carrasco. “Ronaldo heeft daar toch ook een gewoon leven met zijn vrouw? Ik ben daar zelf geweest en zag hoe vrouwen daar zijn, hoe de mensen daar rondliepen. Het is een mooi land, eerlijk gezegd. Zulke zaken beoordelen is moeilijk als jullie enkel luisteren naar wat andere mensen zeggen. Je moet dat zelf meemaken en voor mij is er niks bijzonders. Het kan zo zijn dat mensenrechtenorganisaties klagen over Saudi-Arabië, maar ik sta daar niet achter”, aldus de buitenspeler, die eerder in zijn loopbaan al een lucratief avontuur meemaakte in China bij Dalian Professional.

De onverschilligheid waarmee Carrasco de kritiek dacht te pareren, zorgt voor verbijstering op social media. Carrasco wordt op X ‘een domme jongen genoemd’, terwijl een gebruiker stelt dat de routinier niet ‘het scherpste mes uit de lade’ is. “Niet alleen z'n voetbalintelligentie ligt dus laag”, schrijft iemand anders weer. Er is ook steun voor Carrasco: “Who cares, voetballers zijn huurlingen. Ze gaan waar ze het meest betaald krijgen om tegen een bal te trappen. Hun mening over politiek is irrelevant.”

🗣️ | Yannick Carrasco over de kritiek op de mensenrechten in Saudi-Arabië. 😳 pic.twitter.com/fpSUMBnbEh — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) September 7, 2023

Ook niet het scherpste mes uit de lade — Jos van Helvoirt ⚽️ (@jvanh9) September 7, 2023

Domme jongen. — Byron (@ByronFr20) September 7, 2023

1 van de slimste van de klas da hoorde hahahah notttt — godfroidmossu (@godfroidmossu) September 7, 2023

niet alleen z'n voetbalintelligentie ligt dus laag — Bink-Design (@design_bink) September 7, 2023

Who cares, voetballers zijn huurlingen. Ze gaan waar ze meest betaald krijgen om tegen een bal te trappen. Hun mening over politiek is irrelevant. — Alexander Parmentier (@13thAlexander) September 7, 2023

IQ van een pingpongballetje — Tjerk Van Der Lee (@LeeTjerk) September 7, 2023