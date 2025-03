Michael Reiziger heeft 32 spelers opgenomen in zijn voorselectie van Jong Oranje voor de oefenduels met Italië en Roemenië. Jong Oranje is vol in voorbereiding op het EK onder 21 in Slowakije en sloot 2024 af met twee oefenremises tegen de leeftijdsgenoten van Slowaijke (3-3) en Engeland (1-1). Op vrijdag 21 maart treft de ploeg van Reiziger Italië in Venetië, aftrap om 18.15 uur, waarna op dinsdag 25 maart Roemenië in Boekarest de tegenstander is. Die wedstrijd begint om 18.30 uur Nederlandse tijd.

De voorlopige selectie bestaat uit 32 spelers:

Youri Baas (Ajax), Kian Fitz-Jim (Ajax), Jochem Ritmeester van de Kamp (Almere City), Devyne Rensch (AS Roma), Anass Salah-Eddine (AS Roma), Lamare Bogarde (Aston Villa), Ian Maatsen (Aston Villa), Denso Kasius (AZ), Ernest Poku (AZ), Maxim Dekker (AZ), Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ), Ruben van Bommel (AZ), Wouter Goes (AZ), Dani van den Heuvel (Club Brugge), Calvin Raatsie (Excelsior Rotterdam), Finn van Breemen (FC Basel 1893), Thom van Bergen (FC Groningen), Max Bruns (FC Twente), Noah Ohio (FC Utrecht), Antoni Milambo (Feyenoord), Myron van Brederode (Fortuna Düsseldorf), Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv), Rav van den Berg (Middlesbrough FC), Dirk Proper (N.E.C.), Robin Roefs (N.E.C.), Sontje Hansen (N.E.C.), Ezechiel Banzuzi (OH Leuven), Ryan Flamingo (PSV), Emanuel Emegha (RC Strasbourg Alsace), Ibrahim Cissoko (Sheffield Wednesday), Gjivai Zechiël (Sparta Rotterdam) en Million Manhoef (Stoke City FC).