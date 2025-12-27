Stanley Nwabili is zaterdag in het duel tussen Nigeria en Tunesië ontsnapt aan een rode kaart. De doelman schopte Mohamed Ali Ben Romdhane keihard onderuit terwijl het spel al stil lag na een eerdere overtreding. Zowel scheidsrechter Boubou Traore en de VAR besloten Nwabili echter te sparen.

Na bijna een uur spelen sloeg de vlam in de pan bij het Afrika Cup-duel tussen Nigeria en Tunesië. De Nigerianen stonden op dat moment met 2-0 voor. Semi Ajayi maakte een harde tackle op de achillespees van Hannibal Mejbri, waar scheidsrechter Traore voor besloot te fluiten. Ben Romdhane leek het fluitje niet te horen en ging vervolgens alleen op Nwabili af, die de Tunesiër buiten het strafschopgebied vol op de voet raakte.

Ajayi kreeg een gele kaart voor zijn overtreding, maar Nwabili kwam er met een berisping van af. Dit zorgde voor grote verbazing bij Ziggo Sport-commentator Joep Schrijvers. “Het was alleen maar geel voor Ajayi, maar het lijkt me dat een VAR hier nog wel naar kan kijken”, begint hij als de herhaling wordt getoond. “Wat een tackle; zo veel te laat met gestrekt been op de achillespees, dit moet einde wedstrijd zijn voor Ajayi.” De verdediger mocht echter op het veld blijven staan.

Dat gold dus ook voor Nwabili. “Terecht dat ze bij Tunesië boos zijn. Die keeper haalt flink uit. Ik denk dat niemand het raar zou vinden als Traore twee keer rood zou geven”, gaat Schrijvers verder. “Dit valt onder ernstig gemeen spel. Dit kan toch niet? Met twee benen naar voren scheert hij als een soort sloopkogel over de grassprieten heen.” Ben Romdhane moest zich na de tackle laten vervangen. Kort na deze onderbreking kwam Nigeria op 3-0.