Live voetbal

Doelman Nigeria ontsnapt aan rood na aanslag tegen Tunesië

Nigeria -Tunesië
Foto: © Ziggo Sport
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
27 december 2025, 22:32

Stanley Nwabili is zaterdag in het duel tussen Nigeria en Tunesië ontsnapt aan een rode kaart. De doelman schopte Mohamed Ali Ben Romdhane keihard onderuit terwijl het spel al stil lag na een eerdere overtreding. Zowel scheidsrechter Boubou Traore en de VAR besloten Nwabili echter te sparen.

Na bijna een uur spelen sloeg de vlam in de pan bij het Afrika Cup-duel tussen Nigeria en Tunesië. De Nigerianen stonden op dat moment met 2-0 voor. Semi Ajayi maakte een harde tackle op de achillespees van Hannibal Mejbri, waar scheidsrechter Traore voor besloot te fluiten. Ben Romdhane leek het fluitje niet te horen en ging vervolgens alleen op Nwabili af, die de Tunesiër buiten het strafschopgebied vol op de voet raakte.

Artikel gaat verder onder video

Ajayi kreeg een gele kaart voor zijn overtreding, maar Nwabili kwam er met een berisping van af. Dit zorgde voor grote verbazing bij Ziggo Sport-commentator Joep Schrijvers. “Het was alleen maar geel voor Ajayi, maar het lijkt me dat een VAR hier nog wel naar kan kijken”, begint hij als de herhaling wordt getoond. “Wat een tackle; zo veel te laat met gestrekt been op de achillespees, dit moet einde wedstrijd zijn voor Ajayi.” De verdediger mocht echter op het veld blijven staan.

Dat gold dus ook voor Nwabili. “Terecht dat ze bij Tunesië boos zijn. Die keeper haalt flink uit. Ik denk dat niemand het raar zou vinden als Traore twee keer rood zou geven”, gaat Schrijvers verder. “Dit valt onder ernstig gemeen spel. Dit kan toch niet? Met twee benen naar voren scheert hij als een soort sloopkogel over de grassprieten heen.” Ben Romdhane moest zich na de tackle laten vervangen. Kort na deze onderbreking kwam Nigeria op 3-0.

➡️ Meer Afrika Cup nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Victor Osimhen

Nigeria stort in tegen Tunesië, maar plaatst zich toch voor knock-outfase Afrika Cup

  • Gisteren, 23:01
  • Gisteren, 23:01
Jan van Halst

Van Halst lacht om ‘amateuristische’ blessurebehandeling op Afrika Cup

  • Gisteren, 20:04
  • Gisteren, 20:04
Ismael Saibari tijdens Marokko - Mali op de Afrika Cup 2025

Marokko stelt zwaar teleur tegen Mali: 'Ik wijt het echt aan spanning'

  • Gisteren, 10:11
  • Gisteren, 10:11
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Nigeria - Tunesië

3 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Afrika Cup
Seizoen: 2025 Morocco

Meer info

Mohamed Ben Romdhane

Mohamed Ben Romdhane
Al Ahly SC
Team: Ahly
Leeftijd: 26 jaar (6 sep. 1999)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ahly
10
0
2024/2025
Ferencváros
20
3
2023/2024
Ferencváros
23
2
2022/2023
Tunis
24
9

Meer info

Stand Afrika Cup 2025

Groep C
GS
DS
PT
1
Tunesië
1
2
3
2
Nigeria
1
1
3
4
Oeganda
2
-2
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel