Dick Schreuder vertrekt na dit seizoen waarschijnlijk bij NEC, zo meldt De Gelderlander. Hoewel geldschieter Marcel Boekhoorn onlangs nog zeer stellig was over een langer verblijf van de 54-jarige succestrainer, lijkt de vork anders in de steel te zitten. Volgens de regionale krant is de kans dat de oefenmeester na de zomer nog in Nijmegen werkzaam is kleiner dan de kans op een vertrek.

De toekomst van Schreuder houdt de gemoederen bezig door de uitstekende prestaties van de Nijmegenaren, die momenteel de derde plaats in de Eredivisie bezetten. Zijn naam valt voorzichtig bij clubs als Feyenoord en Ajax. Hoewel Schreuder in Nijmegen nog een contract heeft tot medio 2028 en er pas één seizoen werkt, lijkt hij open te staan voor een nieuwe stap.

Boekhoorn is overtuigd van langer verblijf

Afgelopen weekend liet Marcel Boekhoorn zich nog uit over de interesse van de traditionele topclubs in zijn trainer. "Ze maken geen schijn van kans", zo zei de geldschieter over de interesse vanuit de Nederlandse top. Boekhoorn wil dat Schreuder blijft, maar volgens de berichtgeving van de krant is dat een "naïeve gedachte".

Bewijsdrang drijft Schreuder naar de top

De krant schrijft dat Schreuder, die pas vijf jaar geleden zijn hoogste trainersdiploma behaalde, over een "enorme bewijsdrang" beschikt. Ondanks zijn leeftijd wordt hij gezien als een trainer die vastberaden is om de top te bereiken. "Daarom is Schreuder vastberaden om als trainer wél de top te halen", zo klinkt het. Een kans bij Ajax, Feyenoord of PSV zou dan ook moeilijk te weigeren zijn voor de oefenmeester. "Dus is het goed voor te stellen dat Schreuder toehapt als Ajax, Feyenoord of PSV zich weer meldt. Gezien het huidige succes van NEC lijkt dat een kwestie van tijd."