NOS-commentator Jeroen Grueter heeft in een openhartig interview met het Algemeen Dagblad teruggeblikt op een van de meest emotionele momenten uit zijn loopbaan. Terwijl hij verslag deed van de topper tussen PSV en Feyenoord, kreeg hij het bericht dat zijn moeder was overleden. Ondanks het persoonlijke drama besloot Grueter op zijn post te blijven en de wedstrijd in Eindhoven tot een goed einde te brengen.

De 56-jarige verslaggever kreeg het schokkende nieuws tijdens de rust van het duel in het Philips Stadion. Hij werd plots gebeld door zijn oom en tante. "Ze gingen bij haar op bezoek, maar kwamen erachter dat ze dood in bed lag. Toen moest ik nog een helft door. Ik kan niet zomaar weglopen", begint Grueter.

Als zijn moeder op dat moment nog in leven was, had de commentator van de NOS een andere keuze gemaakt, denkt hij: "Dan had ik alles neergegooid en was ik meteen naar huis gegaan."

Wedstrijd afgemaakt

Grueter koos ervoor om het duel af te maken. "Het maakte niet uit of ik een uur later zou gaan, anders liep de hele uitzending in de soep", zegt hij in het AD. Door de klok drie minuten terug te zetten en al zijn gedachten te blokkeren, probeerde hij de knop om te zetten.

Na afloop van het duel luisterde hij zijn eigen commentaar terug, en merkte hij tot zijn eigen verbazing geen emotie. Met een dubbel gevoel kijkt hij terug op het verlies van zijn moeder: „Enerzijds met enorm verdriet, er is niet veel erger dan je moeder verliezen. Anderzijds toont het ook aan dat je mentaal echt gehard bent. Dat je je niet laat overmannen door emoties en alles kunt", aldus de veelgehoorde stem van de NOS.