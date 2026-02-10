Ajax heeft een akkoord bereikt met Oscar García (52) over een dienstverband als nieuwe hoofdtrainer van Jong Ajax. De Spanjaard is de opvolger van Willem Weijs, die dinsdag op non-actief werd gesteld vanwege de tegenvallende resultaten. García tekent in Amsterdam een contract dat onmiddellijk ingaat en een looptijd heeft tot en met 30 juni 2027.

Met de komst van de Spaanse García haalt Ajax een brok aan ervaring in huis, iets wat belangrijk was voor Jordi Cruijff. De oefenmeester wordt in Amsterdam bijgestaan door een vernieuwde staf, bestaande uit assistent-trainer Carlos García, keeperstrainer Juan Pablo Colinas en fysiektrainer Enrique Sanz. Technisch directeur Cruijff is ervan overtuigd dat de Spaanse enclave een positieve impuls zal geven aan de Amsterdamse jeugdopleiding. Volgens de beleidsbepaler past de visie van de nieuwe trainer perfect bij de weg die Ajax wil inslaan met het beloftenteam.

García brengt schat aan internationale ervaring mee

Artikel gaat verder onder video

De trainersloopbaan van de in Barcelona geboren García voerde hem langs diverse Europese competities. Na zijn periode bij de Onder-19 van FC Barcelona stond hij aan het roer bij clubs als Brighton & Hove Albion, Watford, RB Salzburg, Celta de Vigo en Stade Reims. Zijn meest recente klus was bij het Mexicaanse Chivas, waar hij tot maart vorig jaar onder contract stond. Voordat hij de overstap maakte naar het trainersvak, kende hij een succesvolle carrière als speler bij onder meer FC Barcelona en Valencia CF.

Reactie Jordi Cruijff op Garcia

Jordi Cruijff is blij met de aanstelling: "Oscar en ik kennen elkaar goed. Belangrijker is dat ik zijn voetbalvisie ken en weet hoe zijn mentaliteit is. Daar gaat Jong Ajax veel aan hebben. Oscar is een ervaren trainer-coach die in veel landen en competities heeft gewerkt, dus verschillende voetbalculturen kent en meerdere prijzen heeft gewonnen. Het is ook belangrijk voor zijn rol bij Jong Ajax dat hij in de jeugdopleiding van Barcelona heeft gevoetbald en daar ook trainer is geweest van het hoogste jeugdelftal. Met de aanstelling van Oscar en zijn assistenten leggen wij de lat voor het verder ontwikkelen van de talenten hoog en daarmee laten we zien dat Jong Ajax een belangrijk team is voor de club."