De afwezigheid van bij het duel tussen FC Utrecht en Feyenoord heeft voor de nodige vraagtekens gezorgd in de NOS Voetbalpodcast. De topscorer van de Eredivisie heeft volgens trainer Robin van Persie géén blessure, al speelt er wel iets fysieks. Arman Avsaroglu ziet dat het mogelijk om een mentale kwestie gaat bij de Japanner.

Het valt op dat Ueda na de winterstop regelmatig afwezig is bij Feyenoord. Zo ontbrak hij bij de hervatting van de competitie tegen Sparta, terwijl hij in de daaropvolgende twee duels wél weer in actie kwam. Vervolgens moest hij het Europa League-affiche tegen Real Betis laten schieten, terwijl hij daarna tegen PSV weer in de basis stond. Toen Ueda zondagochtend tegen FC Utrecht opnieuw ontbrak op de spelerslijst van Feyenoord, ontstonden er opnieuw de nodige vragen.

“Ik heb geen idee. Van Persie zegt nu al een paar weken: af en toe speelt hij wel, af en toe niet. Maar hij zegt niet waarom”, begint Avsaroglu. De oefenmeester gaf zondag duidelijk aan dat de Japanner geen last heeft van een blessure. “Wat het dan wel is, kon hij niet zeggen. Hij zei dat Ueda wél in Nederland was”, vervolgt de commentator van de NOS.

“Blijkbaar is het iets mentaals. Of het in de privésfeer zit of elders, waardoor hij dus niet elke week kan voetballen. Ik denk dat hij wel gewoon komt opdagen bij trainingen”, aldus Avsaroglu.