Nieuw geluid over afwezigheid Ueda: ‘Blijkbaar is het iets mentaals’

Ayase Ueda Feyenoord
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
9 februari 2026, 16:24

De afwezigheid van Ayase Ueda bij het duel tussen FC Utrecht en Feyenoord heeft voor de nodige vraagtekens gezorgd in de NOS Voetbalpodcast. De topscorer van de Eredivisie heeft volgens trainer Robin van Persie géén blessure, al speelt er wel iets fysieks. Arman Avsaroglu ziet dat het mogelijk om een mentale kwestie gaat bij de Japanner.

Het valt op dat Ueda na de winterstop regelmatig afwezig is bij Feyenoord. Zo ontbrak hij bij de hervatting van de competitie tegen Sparta, terwijl hij in de daaropvolgende twee duels wél weer in actie kwam. Vervolgens moest hij het Europa League-affiche tegen Real Betis laten schieten, terwijl hij daarna tegen PSV weer in de basis stond. Toen Ueda zondagochtend tegen FC Utrecht opnieuw ontbrak op de spelerslijst van Feyenoord, ontstonden er opnieuw de nodige vragen.

“Ik heb geen idee. Van Persie zegt nu al een paar weken: af en toe speelt hij wel, af en toe niet. Maar hij zegt niet waarom”, begint Avsaroglu. De oefenmeester gaf zondag duidelijk aan dat de Japanner geen last heeft van een blessure. “Wat het dan wel is, kon hij niet zeggen. Hij zei dat Ueda wél in Nederland was”, vervolgt de commentator van de NOS.

“Blijkbaar is het iets mentaals. Of het in de privésfeer zit of elders, waardoor hij dus niet elke week kan voetballen. Ik denk dat hij wel gewoon komt opdagen bij trainingen”, aldus Avsaroglu.

Vrij Dag
681 Reacties
631 Dagen lid
1.004 Likes
Vrij Dag
avatar

Ik heb het eerder geschreven. Persoonlijk denk ik dat het ONpersoonlijke dat Persie uitstraalt debet is aan veel blessures. Bij Smal was het toch ook zoiets. Daarnaast trekken bepaalde spelers zich bepaalde zaken veel meer aan dan anderen. Als Persie bot is tegen persoon A dan kan persoon Z zich dit erg aantrekken. Persie kan niet, wil niet en zal niet veranderen. Dit is zijn karakter. Altijd al geweest

Jagerman
49 Reacties
50 Dagen lid
52 Likes
Jagerman
avatar

@Vrij Dag Als...Kan...Ik denk..Zoiets als... Je kon wel journalist of voetbalanalist zijn.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.931 Reacties
1.038 Dagen lid
18.777 Likes
Klantenservice
avatar

@Vrij Dag voor van Persie speelde de vele blessures echter ook al een grote rol. Het niet niet een nieuw probleem sinds zijn aanstelling. Ik denk daarom niet dat de door jouw genoemde reden de oorzaak is.

Vrij Dag
681 Reacties
631 Dagen lid
1.004 Likes
Vrij Dag
avatar

@ Jagerman Mentale oorzaken zijn niet te verklaren met medische dossiers. het zit tussen de oren. Het is geen wiskunde Journalist of zelf (een niveau lager sportjournalist)? Nee, dan zou ik voor niets gestudeerd hebben

HenkDeTank
119 Reacties
95 Dagen lid
179 Likes
HenkDeTank
avatar

Feyenoord doet vrijwel nooit uitspraken over het soort blessure dus nu ook niet. Om dan te suggereren dat het iets mentaals is, gaat wel ver. Van persie zegt dat het geen blessures was maar dat Ueda de laatste tijd niet geheel fit is en er tegen aan hikt.

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.028 Reacties
1.232 Dagen lid
3.934 Likes
Quarlon
avatar

Raar verhaal. Van Persie kan gewoon beter zeggen wat het is of er helemaal niets over zeggen. Dit is alleen maar voer voor speculaties en niet slim

Positievo
299 Reacties
49 Dagen lid
369 Likes
Positievo
avatar

@Quarlon van Persie krijgt vragen maar je mag in Nederland geen medische gegevens delen zonder specifieke toestemming van de werknemer. Dan krijg je dus altijd ontwijkende antwoorden

Vrij Dag
681 Reacties
631 Dagen lid
1.004 Likes
Vrij Dag
avatar

Ik heb het eerder geschreven. Persoonlijk denk ik dat het ONpersoonlijke dat Persie uitstraalt debet is aan veel blessures. Bij Smal was het toch ook zoiets. Daarnaast trekken bepaalde spelers zich bepaalde zaken veel meer aan dan anderen. Als Persie bot is tegen persoon A dan kan persoon Z zich dit erg aantrekken. Persie kan niet, wil niet en zal niet veranderen. Dit is zijn karakter. Altijd al geweest

Jagerman
49 Reacties
50 Dagen lid
52 Likes
Jagerman
avatar

@Vrij Dag Als...Kan...Ik denk..Zoiets als... Je kon wel journalist of voetbalanalist zijn.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.931 Reacties
1.038 Dagen lid
18.777 Likes
Klantenservice
avatar

@Vrij Dag voor van Persie speelde de vele blessures echter ook al een grote rol. Het niet niet een nieuw probleem sinds zijn aanstelling. Ik denk daarom niet dat de door jouw genoemde reden de oorzaak is.

Vrij Dag
681 Reacties
631 Dagen lid
1.004 Likes
Vrij Dag
avatar

@ Jagerman Mentale oorzaken zijn niet te verklaren met medische dossiers. het zit tussen de oren. Het is geen wiskunde Journalist of zelf (een niveau lager sportjournalist)? Nee, dan zou ik voor niets gestudeerd hebben

HenkDeTank
119 Reacties
95 Dagen lid
179 Likes
HenkDeTank
avatar

Feyenoord doet vrijwel nooit uitspraken over het soort blessure dus nu ook niet. Om dan te suggereren dat het iets mentaals is, gaat wel ver. Van persie zegt dat het geen blessures was maar dat Ueda de laatste tijd niet geheel fit is en er tegen aan hikt.

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.028 Reacties
1.232 Dagen lid
3.934 Likes
Quarlon
avatar

Raar verhaal. Van Persie kan gewoon beter zeggen wat het is of er helemaal niets over zeggen. Dit is alleen maar voer voor speculaties en niet slim

Positievo
299 Reacties
49 Dagen lid
369 Likes
Positievo
avatar

@Quarlon van Persie krijgt vragen maar je mag in Nederland geen medische gegevens delen zonder specifieke toestemming van de werknemer. Dan krijg je dus altijd ontwijkende antwoorden

Utrecht - Feyenoord

FC Utrecht
0 - 1
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Ayase Ueda

Ayase Ueda
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (28 aug. 1998)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
20
18
2024/2025
Feyenoord
21
7
2023/2024
Feyenoord
26
5
2023/2024
Cercle Brugge
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
22
40
59
2
Feyenoord
22
20
42
3
NEC
21
21
41
4
Ajax
22
13
39
5
Sparta
22
-7
36

Complete Stand

