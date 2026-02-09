De afwezigheid van Ayase Ueda bij het duel tussen FC Utrecht en Feyenoord heeft voor de nodige vraagtekens gezorgd in de NOS Voetbalpodcast. De topscorer van de Eredivisie heeft volgens trainer Robin van Persie géén blessure, al speelt er wel iets fysieks. Arman Avsaroglu ziet dat het mogelijk om een mentale kwestie gaat bij de Japanner.
Het valt op dat Ueda na de winterstop regelmatig afwezig is bij Feyenoord. Zo ontbrak hij bij de hervatting van de competitie tegen Sparta, terwijl hij in de daaropvolgende twee duels wél weer in actie kwam. Vervolgens moest hij het Europa League-affiche tegen Real Betis laten schieten, terwijl hij daarna tegen PSV weer in de basis stond. Toen Ueda zondagochtend tegen FC Utrecht opnieuw ontbrak op de spelerslijst van Feyenoord, ontstonden er opnieuw de nodige vragen.
“Ik heb geen idee. Van Persie zegt nu al een paar weken: af en toe speelt hij wel, af en toe niet. Maar hij zegt niet waarom”, begint Avsaroglu. De oefenmeester gaf zondag duidelijk aan dat de Japanner geen last heeft van een blessure. “Wat het dan wel is, kon hij niet zeggen. Hij zei dat Ueda wél in Nederland was”, vervolgt de commentator van de NOS.
“Blijkbaar is het iets mentaals. Of het in de privésfeer zit of elders, waardoor hij dus niet elke week kan voetballen. Ik denk dat hij wel gewoon komt opdagen bij trainingen”, aldus Avsaroglu.
Ik heb het eerder geschreven. Persoonlijk denk ik dat het ONpersoonlijke dat Persie uitstraalt debet is aan veel blessures. Bij Smal was het toch ook zoiets. Daarnaast trekken bepaalde spelers zich bepaalde zaken veel meer aan dan anderen. Als Persie bot is tegen persoon A dan kan persoon Z zich dit erg aantrekken. Persie kan niet, wil niet en zal niet veranderen. Dit is zijn karakter. Altijd al geweest
@Vrij Dag voor van Persie speelde de vele blessures echter ook al een grote rol. Het niet niet een nieuw probleem sinds zijn aanstelling. Ik denk daarom niet dat de door jouw genoemde reden de oorzaak is.
Feyenoord doet vrijwel nooit uitspraken over het soort blessure dus nu ook niet. Om dan te suggereren dat het iets mentaals is, gaat wel ver. Van persie zegt dat het geen blessures was maar dat Ueda de laatste tijd niet geheel fit is en er tegen aan hikt.
Raar verhaal. Van Persie kan gewoon beter zeggen wat het is of er helemaal niets over zeggen. Dit is alleen maar voer voor speculaties en niet slim
