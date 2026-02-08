Bizarre beelden: Jeremiah St. Juste en Sem Steijn vliegen elkaar bijna aan

Een opmerkelijk moment zondagmiddag in de slotfase van FC Utrecht – Feyenoord (0-1). Feyenoord-spelers Jeremiah St. Juste en Sem Steijn kregen het opzichtig met elkaar aan de stok. Ploeggenoot In-Beom Hwang moest tussen beiden komen.
Feyenoord boekte zondag weer een succesje in de Eredivisie. Het elftal van de geplaagde Robin van Persie won door een vroeg doelpunt van Oussama Targhalline met 0-1 van FC Utrecht en nam de tweede plaats op de ranglijst daardoor weer over van NEC.
Dat de spelers van Feyenoord onder hoogspanning staan, bleek een kwartier voor tijd wel. Nadat de Rotterdammers ontsnapten aan een gevaarlijke situatie voor het eigen doel, ontstak St. Juste in woede. Vervolgens was te zien hoe Steijn met een vingertje naar de verdediger wees. St. Juste bracht Steijn vervolgens tot bedaren.
ESPN-commentator Vincent Schildkamp zag het incident gebeuren in het stadion: “Steijn heeft woorden met St. Juste, en niet te weinig ook!”
Prima, hou elkaar scherp en laat het maar knallen als het niet goed gaat. Dit is Feyenoord 1, geen kelderklasse waar de verdediger een rondje moet geven als hij zijn man volledig kwijt is. Steijn probeert niet om de leider in het veld te spelen maar laat hiermee zien stappen te zetten en te groeien.
