John van den Brom lijkt bezig aan zijn laatste maanden als hoofdtrainer van FC Twente. De opvolger van de ontslagen Joseph Oosting gaat binnenkort op gesprek met de nieuwe technisch directeur Erik ten Hag en krijgt dan te horen dat de Tukkers op zoek gaan naar een nieuwe oefenmeester. Dat zegt Valentijn Driessen althans in Kick-off van De Telegraaf.

Van den Brom nam al na vijf wedstrijden het stokje over van Oosting, die wegens de teleurstellende seizoenstart al snel op straat werd gezet door Twente. Met drie overwinningen startten de Tukkers uitstekend onder Van den Brom, maar daarna werden de resultaten toch wat teleurstellender. Inmiddels bezet FC Twente de zevende plek in de Eredivisie, terwijl het afgelopen dinsdag uit de Eurojackpot KNVB Beker werd gekegeld door AZ (2-1).

“Die deden zichzelf wel te kort”, vond Mike Verweij over de eerste helft tussen AZ en Twente. “Van den Brom is goed begonnen, maar ze zitten inmiddels al wel een tijdje in een mindere fase. Ook tegen NAC kregen ze vlak voor tijd een goal tegen, waardoor het 2-2 werd. Het gaat daar helemaal niet zo goed”, is Driessen kritisch.

'Van den Brom weg bij Twente'

De chef voetbal van De Telegraaf denkt dat Van den Brom bezig is aan zijn laatste maanden als trainer van Twente. “Er gaat nog gesproken worden met hem. Ik weet niet op welke datum, maar dan krijgt hij te horen dat hij naar een andere werkgever mag uitzien. Die gaat niet blijven”, verzekert Driessen.

Verweij denkt dat dat besluit niet per se voortkomt uit de behaalde resultaten. “Als er een nieuwe technisch directeur komt, wil die ook zijn eigen mensen meenemen”, zegt hij, doelend op Ten Hag, die op 1 februari startte als nieuwe TD van Twente.