zegt Amsterdam nog altijd te missen. De inmiddels 44-jarige Zweed vertrok al meer dan twintig jaar geleden bij Ajax, maar blijkt in gesprek met de NOS bij de opening van de Olympische Winterspelen in Milaan nog altijd een paar woordjes Nederlands te spreken.

Ajax haalde Zlatan in de zomer van 2001 naar Amsterdam. Drie jaar en 48 doelpunten later - waarvan de laatste, een waanzinnige solo tegen NAC Breda, ongetwijfeld de mooiste was - vertrok de spits naar Juventus. Later zou Zlatan uitkomen achtereenvolgens voor Internazionale, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United, LA Galaxy en opnieuw Milan, waar hij zijn loopbaan in 2023, op 42-jarige leeftijd, pas afsloot. Inmiddels speelt zijn zoon Maximilian ook voor Ajax. Hij kwam afgelopen transferperiode op huurbasis over uit de jeugd van AC Milan en sloot in eerste instantie aan bij Jong Ajax.

Vrijdagavond loopt de NOS Zlatan tegen het lijf op de rode loper bij de opening van de Winterspelen. Gevraagd of hij de Nederlandse taal nog machtig is, zegt Zlatan: "Klein beetje. Hoe gaat het, alles goed?", om het interview vervolgens in het Engels af te maken. Wat hij mist aan Nederland? "Ik mis Amsterdam. Het was een geweldige stad. Ik was jong, wild en rock-'n-roll. Amsterdam was een perfecte match voor mij. Ik speelde voor een fantastische club, Ajax, en groeide ook buiten het veld. Het was een geweldige tijd die ik voor altijd zal herinneren. Die jaren hebben mij gemaakt tot wie ik nu ben, het was een belangrijk moment in mijn leven", aldus Zlatan.

De Zweed kijkt uit naar de tweede keer in zijn leven dat de Winterspelen worden gehouden in de stad waar hij op dat moment woont. "In 2006 woonde ik in Turijn", verklaart Zlatan. "Dus twintig jaar later in Milaan is dit de tweede keer. Ik hou van de Spelen, ik kom uit Zweden en daar zijn het allemaal traditionele sporten."