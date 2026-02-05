heeft donderdagochtend van zich laten horen op Instagram. De 22-jarige middenvelder was hét onderwerp van gesprek in de slotdagen van de transfermarkt, maar bleef ‘gewoon’ speler van NEC. Tijdens de kwartfinale van de beker tegen FC Volendam toonden de Nijmeegse fans een groot spandoek voor Sano, die dat op zijn beurt kan waarderen.

Dat Sano zich afgelopen eerste seizoenshelft – én de twee seizoenen daarvoor – in de kijker heeft gespeeld, werd in de winterse transferperiode meer dan duidelijk. Zeker na zijn fantastische treffer tegen AZ met de buitenkant van de voet ontkwam de Japanner niet aan concrete interesse. Onder meer Ajax wilde de talentvolle speler maar wat graag overnemen.

NEC wil Sano niet kwijt

De Amsterdammers hadden naar verluidt tien miljoen euro plus Ahmetcan Kaplan over voor de middenvelder van NEC. Dat bod verwezen de Nijmegenaren naar de prullenbak, waarna Ajax zich terugtrok uit de onderhandelingen. Ook Crystal Palace, Nottingham Forest en clubs uit de Bundesliga hadden Sano op het oog, maar NEC wilde – mede dankzij het vertrek van Kento Shiogai – geen basisspeler meer kwijt. Een bod van liefst twintig miljoen euro veranderde niets aan dat standpunt.

Sano reageerde twee dagen geleden zelf op het uitblijven van zijn transfer. Woensdagavond stond de 22-jarige ‘gewoon’ op het veld in de kwartfinale van de Eurojackpot KNVB Beker tegen FC Volendam (1-0). In de 23e minuut van het duel toonden de supporters van NEC hun waardering voor Sano. Ze toonden een groot spandoek met de tekst ‘Sano is rood, groen, zwart’, de clubkleuren van de Nijmegenaren. Daarnaast zongen ze onder meer ‘Sano is van ons’.

Veelzeggende Instagram-post

Donderdagochtend staat de Japanner stil bij de actie van het NEC-publiek. De middenvelder deelt drie foto’s op zijn Instagram, waaronder een foto van het spandoek. Daaruit kan blijken dat Sano zich heeft neergelegd bij het uitblijven van zijn transfer en zich focust op de tweede seizoenshelft in de Goffert.