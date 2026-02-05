Live voetbal

Aalbers zet Sano in de etalage voor komende zomer

Kodai Sano NEC
Foto: © N.E.C. TV / Realtimes
3 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
5 februari 2026, 06:25   Bijgewerkt: 4 februari 2026, 23:06

NEC-directeur Carlos Aalbers blikt bij ESPN uitgebreid terug op de transferperikelen rondom middenvelder Kodai Sano. Ondanks meerdere lucratieve aanbiedingen, waaronder een miljoenenbod van Ajax en een fors bedrag van Nottingham Forest, heeft Aalbers nooit overwogen om de Japanner te verkopen.

“Ja, er was veel ophef”, geeft Aalbers toe. “Zaterdagavond, na de wedstrijd (AZ - NEC) werd het heel erg hectisch. Toen kwamen er vier concrete aanbiedingen op tafel en probeerden veel mensen in het hoofd van Kodai Sano te kruipen, buiten ons om. Maar dat hebben we intern gemanaged.”

Aanbiedingen en Ajax

Artikel gaat verder onder video

Onder andere Ajax was in de markt voor de getalenteerde Japanner. Sportief directeur Marijn Beuker en assistent-trainer Denny Landzaat probeerden Sano laat in de transferperiode nog warm te maken voor een overstap, maar uiteindelijk kwam het daar niet van. De Amsterdammers willen een flink bedrag op tafel leggen inclusief de transferrechten van Ahmetcan Kaplan, die momenteel op huurbasis voor NEC speelt, maar dat bleek onvoldoende. Ook Nottingham Forest toonde serieuze interesse en zou 20 miljoen euro hebben geboden. De geschatte transferwaarde van Sano ligt momenteel rond de 7,6 miljoen euro, maar het is duidelijk dat de middenvelder amper weg uit Nijmegen te krijgen de afgelopen weken.

Sportieve ambities prevaleren

Aalbers benadrukt dat hij zich niet heeft laten beïnvloeden door de hectiek en dat hij zich er ook niet aan stoorde. “Ik ben niet echt in de war geraakt van wat er is gebeurd”, stelt hij. "Ik volg mijn eigen lijn, onze lijn. Ik praat dan eerst met Kodai, daarna zijn management. Daarna ga ik de clubs zeggen dat wij die aanbiedingen niet accepteren. Niet omdat het niet goed is. Ze zijn van harte welkom in de zomer, maar op dit moment zijn wij op reis naar iets moois. Dat willen we graag met elkaar afmaken." NEC staat op basis van verliespunten tweede in de Eredivisie en lijkt hard op weg naar Europees voetbal volgend seizoen.

Sano's kijkt weer naar de toekomst

Kodai Sano is dit seizoen een cruciale speler gebleken voor NEC. De Japanse middenvelder startte alle twintig Eredivisie-wedstrijden en was goed voor drie doelpunten en vier assists. Sano valt dit seizoen echter vooral op door zijn defensieve soliditeit en goede passing. Zelf gaf de speler onlangs aan dat de recente transferhectiek “moeilijk” was, maar dat hij begrip heeft voor de ambities van NEC en zich nu volledig richt op het restant van de competitie. De fans van NEC zijn in ieder geval blij dat de revelatie in Nijmegen speelt de komende maanden. Dat lieten ze nadrukkelijk weten aan de hand van een spandoek woensdag. Ook werd de middenvelder tijdens het duel met NEC toegezongen: 'Sano is van ons, olé, olé'. Hoe lang speelt hij nog in Gelderland?

Wat vind je van de beslissing van NEC om Kodai Sano te behouden ondanks lucratieve aanbiedingen?

Laden...
49 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
NEC-speler Kodai Sano

Einde transfersoap: Sano niet naar Ajax

  • ma 2 februari, 19:14
  • 2 feb. 19:14
  • 13
Kodai Sano van NEC

Perez schrikt van afgewezen bod op Sano: ‘Bijna crimineel’

  • di 3 februari, 13:23
  • 3 feb. 13:23
  • 7
Kodai Sano van NEC

VI: Winters vertrek Sano onbespreekbaar voor NEC

  • ma 2 februari, 09:36
  • 2 feb. 09:36
  • 6
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
17 Reacties
571 Dagen lid
30 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Het is te hopen dat die Sano geen knikker meer raakt en dat die geldwolven bij NEC het deksel op de neus krijgen.

dilima1966
3.168 Reacties
969 Dagen lid
16.237 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hoe kunnen ze nou bij ajax Marijn Beuker en assistent-trainer Denny Landzaat verantwoordelijke maken of daar heen sturen afgelopen transfer periode het is kolder koekoek

Vriendje Stokvis
1.789 Reacties
503 Dagen lid
8.787 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Minimaal 25 miljoen vragen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
17 Reacties
571 Dagen lid
30 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Het is te hopen dat die Sano geen knikker meer raakt en dat die geldwolven bij NEC het deksel op de neus krijgen.

dilima1966
3.168 Reacties
969 Dagen lid
16.237 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hoe kunnen ze nou bij ajax Marijn Beuker en assistent-trainer Denny Landzaat verantwoordelijke maken of daar heen sturen afgelopen transfer periode het is kolder koekoek

Vriendje Stokvis
1.789 Reacties
503 Dagen lid
8.787 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Minimaal 25 miljoen vragen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Kodai Sano

Kodai Sano
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 22 jaar (25 sep. 2003)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2025/2026
NEC
20
3
2024/2025
NEC
26
3
2023/2024
NEC
25
5

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
21
39
56
2
Feyenoord
21
19
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel