Aalbers zet Sano in de etalage voor komende zomer

NEC-directeur Carlos Aalbers blikt bij ESPN uitgebreid terug op de transferperikelen rondom middenvelder . Ondanks meerdere lucratieve aanbiedingen, waaronder een miljoenenbod van Ajax en een fors bedrag van Nottingham Forest, heeft Aalbers nooit overwogen om de Japanner te verkopen.

“Ja, er was veel ophef”, geeft Aalbers toe. “Zaterdagavond, na de wedstrijd (AZ - NEC) werd het heel erg hectisch. Toen kwamen er vier concrete aanbiedingen op tafel en probeerden veel mensen in het hoofd van Kodai Sano te kruipen, buiten ons om. Maar dat hebben we intern gemanaged.”

Aanbiedingen en Ajax

Onder andere Ajax was in de markt voor de getalenteerde Japanner. Sportief directeur Marijn Beuker en assistent-trainer Denny Landzaat probeerden Sano laat in de transferperiode nog warm te maken voor een overstap, maar uiteindelijk kwam het daar niet van. De Amsterdammers willen een flink bedrag op tafel leggen inclusief de transferrechten van Ahmetcan Kaplan, die momenteel op huurbasis voor NEC speelt, maar dat bleek onvoldoende. Ook Nottingham Forest toonde serieuze interesse en zou 20 miljoen euro hebben geboden. De geschatte transferwaarde van Sano ligt momenteel rond de 7,6 miljoen euro, maar het is duidelijk dat de middenvelder amper weg uit Nijmegen te krijgen de afgelopen weken.

Sportieve ambities prevaleren

Aalbers benadrukt dat hij zich niet heeft laten beïnvloeden door de hectiek en dat hij zich er ook niet aan stoorde. “Ik ben niet echt in de war geraakt van wat er is gebeurd”, stelt hij. "Ik volg mijn eigen lijn, onze lijn. Ik praat dan eerst met Kodai, daarna zijn management. Daarna ga ik de clubs zeggen dat wij die aanbiedingen niet accepteren. Niet omdat het niet goed is. Ze zijn van harte welkom in de zomer, maar op dit moment zijn wij op reis naar iets moois. Dat willen we graag met elkaar afmaken." NEC staat op basis van verliespunten tweede in de Eredivisie en lijkt hard op weg naar Europees voetbal volgend seizoen.

Sano's kijkt weer naar de toekomst

Kodai Sano is dit seizoen een cruciale speler gebleken voor NEC. De Japanse middenvelder startte alle twintig Eredivisie-wedstrijden en was goed voor drie doelpunten en vier assists. Sano valt dit seizoen echter vooral op door zijn defensieve soliditeit en goede passing. Zelf gaf de speler onlangs aan dat de recente transferhectiek “moeilijk” was, maar dat hij begrip heeft voor de ambities van NEC en zich nu volledig richt op het restant van de competitie. De fans van NEC zijn in ieder geval blij dat de revelatie in Nijmegen speelt de komende maanden. Dat lieten ze nadrukkelijk weten aan de hand van een spandoek woensdag. Ook werd de middenvelder tijdens het duel met NEC toegezongen: 'Sano is van ons, olé, olé'. Hoe lang speelt hij nog in Gelderland?