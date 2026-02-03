Bas Nijhuis was ondanks zijn achillespeesblessure maandagavond te gast bij Vandaag Inside. De scheidsrechter kon de studio niet op eigen kracht verlaten en werd na zijn optreden in de rubriek In de Wandelgangen door Wilfred Genee en Valentijn Driessen in een donkere studio achtergelaten.

Het noodlot sloeg vorige week dinsdag genadeloos toe voor Nijhuis tijdens een reguliere scheidsrechtersbijeenkomst in Zeist. De arbiter was aangesteld als scheidsrechter voor de topper tussen PSV en Feyenoord, maar raakte kort na dat nieuws zwaar geblesseerd aan zijn achillespees. Maandag bevestigde Nijhuis dat hij dit seizoen niet meer in actie zal komen.

De arbiter was maandagavond wel te gast bij Vandaag Inside, waar hij vertelde dat hij niet als VAR aan de slag gaat de komende tijd. Na afloop van de uitzending namen Nijhuis, Driessen en Genee de rubriek In de Wandelgangen op. Nadat de scheidsrechter vertelde dat hij na zijn blessure wel emotioneel was, besluit Genee dat het tijd is om richting de kleedkamer te gaan.

“Zoek het uit, wij gaan weg”, zegt de presentator, waarna hij samen met Driessen wegloopt bij de stoel van Nijhuis. “Je kunt me hier toch niet laten zitten?”, vraagt de scheidsrechter verontwaardigd. “Dit kan niet waar zijn. Ik weet dat jullie geen hart hebben, maar dit is niet normaal.” Terwijl het tweetal de studio uitloopt, gaat het licht uit en begint Nijhuis nog harder te roepen. Als Driessen en Genee nog even napraten voor de deur van de kleedkamer, begint Nijhuis op zijn vingers te fluiten. “Hij kan beter fluiten op zijn handen dan op zijn fluit”, merkt Driessen op.