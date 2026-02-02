Live voetbal

Spaanse media: 'Bod van Ajax op Altimira direct afgewezen'

Ajax-directeur Marijn Beuker
Luuk van Grinsven
2 februari 2026, 22:40

Ajax heeft opnieuw een ‘nee’ te horen gekregen in de zoektocht naar een nieuwe middenvelder. Volgens het Spaanse PTV Sevilla meldde de Amsterdamse club zich bij Real Betis voor Sergi Altimira, maar zonder succes. De huidige nummer vier van de Eredivisie zette in op een huurdeal, zonder koopoptie.

Ajax zoekt al meerdere transferperiodes naar een nieuwe controlerende middenvelder en ook deze winterstop passeerden verschillende namen de revue. De volgende ‘zes’ waar de Amsterdammers gecharmeerd van waren, was Altimira van Real Betis. De clubleiding van Ajax zou zich volgens televisiezender PTV Sevilla hebben gemeld voor de 24-jarige Spanjaard.

Ajax gooide maandag een hengeltje uit naar de controleur. De Amsterdammers wilden Altimira op huurbasis overnemen van Real Betis, zonder koopoptie. De club uit Sevilla ging echter niet serieus in op het voorstel van Marijn Beuker en co. Ook Eintracht Frankfurt en RB Leipzig hadden interesse in Altimira, maar in Duitsland is de transfermarkt inmiddels gesloten.

De Spaanse middenvelder, die de jeugdopleiding van FC Barcelona doorliep, speelde dit seizoen 26 officiële wedstrijden voor Real Betis. Altimira kwam vorige week donderdag nog in actie in de Europa League-wedstrijd tegen Feyenoord, die met 2-1 werd gewonnen door de nummer vijf van LaLiga.

Ajax heeft tot dinsdagavond 23.59 uur om zich alsnog te versterken met een gewenste controleur. In deze winterse transferperiode vielen de namen van Fred, Stije Resink, Lucas Torreira, Edson Álvarez, Manuel Ugarte, Wataru Endo, Christian Nørgaard, Demir Ege Tiknaz, Wilfred Ndidi, Kobbie Mainoo en Kodai Sano.

