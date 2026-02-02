Bas Nijhuis is de rest van het seizoen uitgeschakeld met een achillespeesblessure, zo werd maandag duidelijk. De flamboyante scheidsrechter heeft geen interesse in een rol als (assistent-)videoscheidsrechter (VAR) bij wedstrijden in de Eredivisie, zo maakt hij duidelijk bij Vandaag Inside.

Het noodlot sloeg vorige week dinsdag genadeloos toe voor Nijhuis tijdens een reguliere scheidsrechtersbijeenkomst in Zeist. De arbiter was aangesteld als scheidsrechter voor de topper tussen PSV en Feyenoord, maar raakte kort na dat nieuws zwaar geblesseerd aan zijn achillespees. De eenzijdige wedstrijd werd vervolgens in goede banen geleid door Allard Lindhout.

Maandagavond was Nijhuis te gast bij Vandaag Inside, waar hij uitleg gaf over zijn blessure. Daarnaast werd de 49-jarige arbiter gevraagd of hij vervangend werk krijgt als VAR. De scheids is duidelijk. “Ik had net aangegeven dat ik niet zo vaak meer VAR wil zijn. Maar ik kreeg net al een berichtje van Raymond van Meenen over vervangend werk. Of als AVAR (assistent-VAR), dan hoef je niet zoveel te doen”, begint Nijhuis lachend.

“Ik zei: ik kom je kantoor wel schoonmaken. Dat is ook vervangend werk. Nee, ik ben niet echt een type om VAR te zijn”, geeft Nijhuis toe. Wilfred Genee vraagt zich vervolgens af hoe zo’n type er dan precies uitziet. “Dat moet wel je ding zijn. Tegenwoordig zitten daar specialisten; het is een ander vak dan scheidsrechter.”