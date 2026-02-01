Live voetbal 5

'Pepi mogelijk toch naar Fulham: PSV akkoord over transferbedrag'

PSV-spits Ricardo Pepi met op de achtergrond het logo van Fulham
Foto: © Imago / Realtimes
1 februari 2026, 19:56

De kans is aanwezig dat Ricardo Pepi alsnog naar Fulham gaat verkassen. De spits van PSV, die momenteel in de lappenmand ligt, zou voor een bedrag van 35 miljoen euro Het Kanaal oversteken.

Fulham meldde zich een tijdje geleden al voor Pepi, maar PSV leek in eerste instantie niet mee te willen werken. Fulham blijft echter volharden en hoopt de speler alsnog over te nemen. Voor PSV blijft het een struikelblok dat het nu lastig gaat worden om nog een vervanger te vinden, zo laat in de markt. Als de transfer nu niet van de grond komt, zou dat alsnog kunnen gebeuren in de zomer.

Verschillende media, waaronder Voetbal International en het Spaanse Diario AS, melden dat PSV en Fulham toenadering vinden over een transfer in de regionen van 35 miljoen euro. Een eerder bod van de Engelsen lag rond de 32 miljoen euro, wat onvoldoende werd geacht door de koploper van de Eredivisie.

Dit is mogelijk wel een goed moment voor PSV om Pepi te verkopen. Het Europese avontuur zit er op voor de Brabanders, terwijl de landstitel slecht een kwestie van tijd lijkt. Pepi is verder blessuregevoelig, terwijl PSV een flinke winst op hem kan maken. In 2023 kwam de spits voor 11 miljoen euro over van FC Augsburg. Pepi heeft nog een contract tot 2030 bij de koploper.

Lees ook:
PSV-speler Ryan Flamingo

Volop interesse voor Flamingo, maar PSV weigert mee te werken

  • Gisteren, 22:27
  • Gisteren, 22:27
AZ-supporters bij een wedstrijd van AZ

AZ-fans sneren naar eigen achterban met spandoek

Ricardo Pepi

Ricardo Pepi
