Marciano Vink veronderstelt dat Feyenoord-hoofdtrainer Robin van Persie gestraft heeft in de rust van Feyenoord - PSV. De Algerijnse sterspeler van Feyenoord bleef achter in de kleedkamer voor de tweede helft.

Volg PSV – Feyenoord hier in ons liveblog!

Feyenoord keek zondagmiddag tegen PSV binnen zeventien minuten tegen een ruime achterstand aan. Armando Obispo, Guus Til en Ismael Saibari scoorden razendsnel voor de koploper van de Eredivisie, die daarmee een 3-0 voorsprong nam.

PSV nam in het restant van de eerste helft gas terug, waardoor Feyenoord er nog enigszins genadig van afkwam.

Artikel gaat verder onder video

Hadj Moussa is in de rust bij ESPN één van de meest bekritiseerde spelers van Feyenoord. De rechtsbuiten werd volgens Vink ‘overklast’ door zijn directe tegenstander Mauro Júnior.

De analist stipt aan dat Hadj Moussa bij twee van de drie doelpunten die Feyenoord voor rust incasseerde, een negatieve rol vertolkte. Bij de 2-0 van Til liet Hadj Moussa na om Mauro Júnior te volgen in de diepte, waardoor Til uiteindelijk kon scoren. Bij de 3-0 van Saibari kaatste Hadj Moussa de bal in de voeten van Paul Wanner, waardoor laatstgenoemde uiteindelijk de assist kon geven.

Aan het begin van de tweede helft wisselde Van Persie twee keer: Hadj Moussa en Jeremiah St. Juste bleven in de kleedkamer achter voor Gonçalo Borges en Thijs Kraaijeveld.

“Terecht!”, roept Vink. “Wat we net al over Hadj Moussa zeiden: als jij niet gaat leren om mee te lopen met jouw directe tegenstander, dan moet je maar een keer voelen”, vindt de oud-voetballer.

Hadj Moussa liet al vaker steken vallen verdedigend

Het gebeurde Hadj Moussa dit seizoen al een aantal keer dat hij verdedigend steken liet vallen. Zo liep hij vorige week tegen Heracles Almelo (4-2 zege) in de slotfase niet mee met zijn directe tegenstander Djevencio van der Kust, die vervolgens met een lage voorzet Tristan van Gilst in staat stelde om te scoren.

De week ervoor volgde Hadj Moussa in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (3-4 nederlaag) zijn directe tegenstander Teo Quintero niet, waardoor er ruimte ontstond in het centrum van Feyenoord. Sparta combineerde zich uiteindelijk door de as naar een doelpunt van Mitchell van Bergen.