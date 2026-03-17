komt dit seizoen niet meer in actie voor Feyenoord, zo meldt het Algemeen Dagblad. Eerder werd al duidelijk dat de topaankoop ‘lange tijd’ zou moeten toekijken met een meniscusblessure. Nu blijkt dus dat hij pas in het nieuwe seizoen weer zal kunnen spelen.

Steijn liep een maand geleden een blessure op in het duel met Go Ahead Eagles (1-0 winst). De middenvelder kwam vroeg in de wedstrijd binnen de lijnen als vervanger van de uitgevallen Oussama Targhalline, maar bleef in de rust in de kleedkamer achter wegens knieklachten. Enkele dagen later werd duidelijk dat het om een meniscusblessure ging, die hem ‘lange tijd’ aan de kant zou houden. Feyenoord meldde zelf dat Steijn een succesvolle operatie had ondergaan.

Inmiddels weet het AD meer over de specifieke blessure van Steijn, die nu vier wedstrijden vanaf de tribune heeft toegekeken. De krant stelt namelijk dat de aanvallende middenvelder dit seizoen niet meer in actie zal komen. Dat betekent dat Robin van Persie in de laatste zeven wedstrijden geen beroep op hem kan doen. Wanneer Steijn precies wordt terugverwacht, is op dit moment niet duidelijk.

Steijn heeft besloten om in Enschede te werken aan zijn revalidatie, zo meldde Tubantia-verslaggever Leon ten Voorde onlangs. De journalist sprak de voormalig speler van FC Twente rondom het duel tussen de Tukkers en Feyenoord, waarna de middenvelder aangaf bij sportschool Trifora te gaan revalideren. Voor Steijn is dat een flinke reis, want vanuit zijn woonplaats Den Haag is een tripje naar Enschede en terug zo’n 400 kilometer.