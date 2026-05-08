Jordi Cruijff haalt bezem door selectie Ajax: 17 spelers (!) mogen weg

8 mei 2026, 19:21
Ajax-spelers Kasper Dolberg, Mika Godts, Owen Wijndal en Wout Weghorst
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Ajax stevent af op een ongekende renovatie van de selectie. Jordi Cruijff wil deze zomer hard ingrijpen en mikt op het vertrek van liefst vijftien tot zeventien spelers, zo meldt het Algemeen Dagblad. Binnen de Johan Cruijff ArenA klinkt inmiddels één boodschap steeds nadrukkelijker: niemand is onaantastbaar.

De nieuwe technisch directeur ziet dat de huidige selectie in de breedte tekortschiet en wil ruimte creëren voor versterkingen. Dat betekent dat Ajax bereid is om zowel overbodige krachten als absolute sterkhouders te verkopen, afhankelijk van sportieve en financiële belangen.

Godts en Baas behoren tot kroonjuwelen van Ajax

Vooral Mika Godts en Youri Baas vertegenwoordigen enorme waarde. Godts groeide dit seizoen uit tot clubtopscorer met zeventien treffers en twaalf assists, terwijl Baas opnieuw rust bracht in het centrum van de defensie. Beide spelers staan open voor een stap hogerop, al hoopt Cruijff hen eigenlijk te behouden.

Toch beseft Ajax dat lucratieve biedingen lastig te weigeren zijn, zeker als Europees voetbal uitblijft. In dat scenario moet de club ook een financieel gat dichten.

Dure dossiers drukken zwaar op begroting

De verkoop van Chuba Akpom leverde alvast lucht op nadat Ipswich Town de verplichte optie tot koop lichtte. Bij Kasper Dolberg ligt dat ingewikkelder. De Deense spits mag vertrekken, maar zijn transfersom terugverdienen lijkt lastig.

Ook Josip Sutalo en Oscar Gloukh vormen hoofdpijndossiers. Beide spelers kwamen als miljoeneninvesteringen binnen, maar maakten hun prijskaartje nog niet waar. Gloukh belandde zelfs op de bank. Anton Gaaei en Ahmetcan Kaplan lijken juist wél nog marktwaarde te vertegenwoordigen.

Voor Owen Wijndal, Kian Fitz-Jim, Oliver Edvardsen, Sivert Mannsverk en Branco van den Boomen lijkt Ajax vooral van salariskosten af te willen. Verhuur of zelfs contractafkoop behoort daarbij tot de mogelijkheden.

Daarnaast lopen de contracten van Wout Weghorst en Takehiro Tomiyasu af, terwijl Ajax al afscheid nam van Vitezslav Jaros en Oleksandr Zinchenko. Ook voor talentkeepers Joeri Heerkens en Paul Reverson wordt een verhuurperiode overwogen.

Kramer
Kramer
Eerst maar eens zien, heb nu al zoveel gehoord. Voor wie overgens wilt weten hoe het werkt met transfers en wat voor geld een club eraan overhoudt en dergelijken. De laatste aflevering van de Pantelic podcast is echt boeiend.

Vriendje Stokvis
Vriendje Stokvis
Onbegrijpelijk allemaal. Gloukh werd een half jaar geleden nog binnen gehaald als de verlosser. Ik weet niet hoeveel hij gekost heeft maar daar ga je weinig winst op maken.

Eerst maar eens zien, heb nu al zoveel gehoord. Voor wie overgens wilt weten hoe het werkt met transfers en wat voor geld een club eraan overhoudt en dergelijken. De laatste aflevering van de Pantelic podcast is echt boeiend.

Onbegrijpelijk allemaal. Gloukh werd een half jaar geleden nog binnen gehaald als de verlosser. Ik weet niet hoeveel hij gekost heeft maar daar ga je weinig winst op maken.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55
6
AZ
32
7
50

