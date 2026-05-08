Ajax stevent af op een ongekende renovatie van de selectie. Jordi Cruijff wil deze zomer hard ingrijpen en mikt op het vertrek van liefst vijftien tot zeventien spelers, zo meldt het Algemeen Dagblad. Binnen de Johan Cruijff ArenA klinkt inmiddels één boodschap steeds nadrukkelijker: niemand is onaantastbaar.

De nieuwe technisch directeur ziet dat de huidige selectie in de breedte tekortschiet en wil ruimte creëren voor versterkingen. Dat betekent dat Ajax bereid is om zowel overbodige krachten als absolute sterkhouders te verkopen, afhankelijk van sportieve en financiële belangen.

Godts en Baas behoren tot kroonjuwelen van Ajax

Vooral Mika Godts en Youri Baas vertegenwoordigen enorme waarde. Godts groeide dit seizoen uit tot clubtopscorer met zeventien treffers en twaalf assists, terwijl Baas opnieuw rust bracht in het centrum van de defensie. Beide spelers staan open voor een stap hogerop, al hoopt Cruijff hen eigenlijk te behouden.

Toch beseft Ajax dat lucratieve biedingen lastig te weigeren zijn, zeker als Europees voetbal uitblijft. In dat scenario moet de club ook een financieel gat dichten.

Dure dossiers drukken zwaar op begroting

De verkoop van Chuba Akpom leverde alvast lucht op nadat Ipswich Town de verplichte optie tot koop lichtte. Bij Kasper Dolberg ligt dat ingewikkelder. De Deense spits mag vertrekken, maar zijn transfersom terugverdienen lijkt lastig.

Ook Josip Sutalo en Oscar Gloukh vormen hoofdpijndossiers. Beide spelers kwamen als miljoeneninvesteringen binnen, maar maakten hun prijskaartje nog niet waar. Gloukh belandde zelfs op de bank. Anton Gaaei en Ahmetcan Kaplan lijken juist wél nog marktwaarde te vertegenwoordigen.

Voor Owen Wijndal, Kian Fitz-Jim, Oliver Edvardsen, Sivert Mannsverk en Branco van den Boomen lijkt Ajax vooral van salariskosten af te willen. Verhuur of zelfs contractafkoop behoort daarbij tot de mogelijkheden.

Daarnaast lopen de contracten van Wout Weghorst en Takehiro Tomiyasu af, terwijl Ajax al afscheid nam van Vitezslav Jaros en Oleksandr Zinchenko. Ook voor talentkeepers Joeri Heerkens en Paul Reverson wordt een verhuurperiode overwogen.