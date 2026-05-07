Ajax-uitblinker Godts nu ook gelinkt aan Bayern München én Manchester City

Mika Godts heeft over belangstelling niets te klagen. De ontwikkeling van de Belgische uitblinker van Ajax wordt volgens BILD nauwlettend gevolgd door Bayern München, al heeft zijn eventuele komst volgens de krant geen topprioriteit.
De twintigjarige Godts is dit seizoen regelmatig goud waard voor Ajax. In alle competities was de linksbuiten in 40 officiële optredens rechtstreeks betrokken bij niet minder dan 31 doelpunten (zeventien goals, veertien assists). De afgelopen maanden gonst het dan ook van de geruchten over een lucratief vertrek, al liet Godts zelf in maart nog weten dat hij ook komend seizoen in de Johan Cruijff ArenA wil schitteren.
Volgens Christian Falk, de chef voetbal van BILD, heeft Godts zich met zijn goede spel in Amsterdam in de kijker van Bayern gespeeld. De Belg zou echter niet op de driekoppige shortlist met topkandidaten voor de linksbuitenpositie staan. Wie dat wél zijn wordt niet duidelijk, maar de Duitse Rekordmeister wordt al geruime tijd volop gelinkt aan Engels international Anthony Gordon (Newcastle United).
Falk weet voorts te melden dat beide grootmachten uit Manchester, United en City dus, Godts eveneens op het oog hebben. Manchester United werd eind april door het Algemeen Dagblad ook al genoemd als één van de clubs met belangstelling voor Godts, daarnaast zouden ook Arsenal, Chelsea, FC Barcelona, Newcastle United, RB Leipzig én VfB Stuttgart interesse tonen. Godts ligt bij Ajax nog vast tot medio 2029, waardoor Ajax bij een vertrek een forse transfersom tegemoet lijkt te kunnen zien.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.