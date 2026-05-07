Ajax-uitblinker Godts nu ook gelinkt aan Bayern München én Manchester City

7 mei 2026, 20:29
Mika Godts NAC Breda Ajax
Foto: © Imago
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Mika Godts heeft over belangstelling niets te klagen. De ontwikkeling van de Belgische uitblinker van Ajax wordt volgens BILD nauwlettend gevolgd door Bayern München, al heeft zijn eventuele komst volgens de krant geen topprioriteit.

De twintigjarige Godts is dit seizoen regelmatig goud waard voor Ajax. In alle competities was de linksbuiten in 40 officiële optredens rechtstreeks betrokken bij niet minder dan 31 doelpunten (zeventien goals, veertien assists). De afgelopen maanden gonst het dan ook van de geruchten over een lucratief vertrek, al liet Godts zelf in maart nog weten dat hij ook komend seizoen in de Johan Cruijff ArenA wil schitteren.

Volgens Christian Falk, de chef voetbal van BILD, heeft Godts zich met zijn goede spel in Amsterdam in de kijker van Bayern gespeeld. De Belg zou echter niet op de driekoppige shortlist met topkandidaten voor de linksbuitenpositie staan. Wie dat wél zijn wordt niet duidelijk, maar de Duitse Rekordmeister wordt al geruime tijd volop gelinkt aan Engels international Anthony Gordon (Newcastle United).

Falk weet voorts te melden dat beide grootmachten uit Manchester, United en City dus, Godts eveneens op het oog hebben. Manchester United werd eind april door het Algemeen Dagblad ook al genoemd als één van de clubs met belangstelling voor Godts, daarnaast zouden ook Arsenal, Chelsea, FC Barcelona, Newcastle United, RB Leipzig én VfB Stuttgart interesse tonen. Godts ligt bij Ajax nog vast tot medio 2029, waardoor Ajax bij een vertrek een forse transfersom tegemoet lijkt te kunnen zien.

Gelinkt door wie ? Fake media ?

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
30
17
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55
6
AZ
32
7
50

