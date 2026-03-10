Als het aan ligt, speelt hij ook volgend seizoen voor Ajax. Dat zegt de Belgische linksbuiten, die in de Johan Cruijff ArenA nog vastligt tot medio 2029, in gesprek met de Belgische zender Sporza.

De twintigjarige Godts is ondanks de moeizame resultaten van Ajax, persoonlijk bezig aan een (cijfermatig in ieder geval) goed seizoen. In alle competities kwam de Belg in 34 officiële wedstrijden tot dertien doelpunten en tien assists.

Als Godts gevraagd wordt wanneer hij verwacht de stap naar een grotere competitie te maken, komt hij met een duidelijke reactie: "Als het van mij afhangt, speel ik volgend seizoen nog hier. Ajax is de mooiste club van Nederland - ik wil deel uitmaken van een kampioenenploeg en hier een prijs pakken", aldus de aanvaller.

'Misschien wil Ajax liever dat ik komende zomer een stap zet'

Toch houdt Godts nog wel een kleine slag om de arm: "Maar in het voetbal weet je nooit. Misschien heeft de club liever dat ik komende zomer een stap zet? Ach, we zien wel. Ooit hoop ik sowieso om de stap naar een groot voetballand te zetten. Waar? Doe dan maar ergens in Spanje", zegt hij knipogend. "Dan blijven er dus twee opties over, maar ik ga niet kiezen", lijkt Godts vervolgens te verwijzen naar Real Madrid en FC Barcelona.

'Vijf clubs informeerden bij Ajax naar Godts'

Over belangstelling heeft Godts op het oog weinig te klagen. Zelfs één van zijn 'gedroomde' volgende clubs zou zich afgelopen winter al voor hem gemeld hebben in Amsterdam. Voetbal International wist begin februari, vlak na het sluiten van de winterse transferperiode, te melden dat Barcelona, AS Roma, Napoli, Arsenal en VfB Stuttgart navraag hadden gedaan naar de voorwaarden waartegen Godts zou kunnen worden overgenomen. Ajax zou hen echter hebben laten weten dat er op z'n vroegst komende zomer over een vertrek zou kunnen worden gesproken.