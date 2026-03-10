Als het aan Mika Godts ligt, speelt hij ook volgend seizoen voor Ajax. Dat zegt de Belgische linksbuiten, die in de Johan Cruijff ArenA nog vastligt tot medio 2029, in gesprek met de Belgische zender Sporza.
De twintigjarige Godts is ondanks de moeizame resultaten van Ajax, persoonlijk bezig aan een (cijfermatig in ieder geval) goed seizoen. In alle competities kwam de Belg in 34 officiële wedstrijden tot dertien doelpunten en tien assists.
Als Godts gevraagd wordt wanneer hij verwacht de stap naar een grotere competitie te maken, komt hij met een duidelijke reactie: "Als het van mij afhangt, speel ik volgend seizoen nog hier. Ajax is de mooiste club van Nederland - ik wil deel uitmaken van een kampioenenploeg en hier een prijs pakken", aldus de aanvaller.
Toch houdt Godts nog wel een kleine slag om de arm: "Maar in het voetbal weet je nooit. Misschien heeft de club liever dat ik komende zomer een stap zet? Ach, we zien wel. Ooit hoop ik sowieso om de stap naar een groot voetballand te zetten. Waar? Doe dan maar ergens in Spanje", zegt hij knipogend. "Dan blijven er dus twee opties over, maar ik ga niet kiezen", lijkt Godts vervolgens te verwijzen naar Real Madrid en FC Barcelona.
Over belangstelling heeft Godts op het oog weinig te klagen. Zelfs één van zijn 'gedroomde' volgende clubs zou zich afgelopen winter al voor hem gemeld hebben in Amsterdam. Voetbal International wist begin februari, vlak na het sluiten van de winterse transferperiode, te melden dat Barcelona, AS Roma, Napoli, Arsenal en VfB Stuttgart navraag hadden gedaan naar de voorwaarden waartegen Godts zou kunnen worden overgenomen. Ajax zou hen echter hebben laten weten dat er op z'n vroegst komende zomer over een vertrek zou kunnen worden gesproken.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.