Rafael van der Vaart heeft het nu al gehad met . Aanleiding hiervoor zijn de felle uitspraken die de tijdelijke eerste doelman deed na afloop van de verloren wedstrijd tegen FC Groningen (3-1). Paes zei onder meer dat hij ‘geen team’ zag in De Euroborg.

In de winterse transferperiode werd Paes opgepikt bij het Amerikaanse FC Dallas. De oud-keeper van FC Utrecht kwam als tweede keeper naar de Johan Cruijff Arena, maar is door de zware blessure van Vitezslav Jaros direct voor de leeuwen gegooid als eerste keus. Niet alleen keepend maakt Paes een matige indruk, maar ook voor de camera.

“We lieten na de 2-1 in niets zien dat we een team zijn. Op het einde laten we elkaar in de steek. Dat is pijnlijk. De laatste kans van FC Groningen was tekenend. Daarin zie je hoe iedereen in zichzelf kruipt. Ik mis jongens die voor elkaar door het vuur willen gaan”, foeterde de keeper, die zijn derde wedstrijd in het keepersshirt van Ajax speelde.

De uitspraken komen aan bod bij Rondo: “Jongens, alsjeblieft… Maarten Paes. Jeetje mina, een keeper die dat zegt: die zou ik meteen terugsturen naar Amerika”, steekt Van der Vaart van wal. “Zeker als je er nét bij komt en je nog moet bewijzen… die komt even zeggen dat ze geen team zijn”, ergert de oud-middenvelder zich: “Ik heb daar helemaal niets mee.”

Ten Cate: ‘Dit kún je niet zeggen’

Ook Suriname-bondscoach Henk ten Cate reageert stellig op het interview van Paes: “Hij is niet de jongste, dan moet je je realiseren dat je dit soort dingen niet kunt zeggen. Zeker niet zo kort na een wedstrijd, dit moet je intern bespreken. Dit soort opmerkingen kun je niet maken, helemaal niet als je trainer onder druk staat. Dan ga jij als nieuwkomer dit soort teksten schreeuwen”, zegt de 71-jarige oefenmeester.

“Dat kan gewoon niet”, vervolgt Ten Cate, die bijval krijgt van Wesley Sneijder: “Daar ben ik het mee eens. Als hij echt iets wil melden, had hij dat voor de wedstrijd moeten doen. Niet op deze manier”, aldus de recordinternational.