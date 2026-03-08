Feyenoord-fans verstoren interview van Robin van Persie op brute wijze

Supporters van Feyenoord hebben het interview van Robin van Persie voorafgaand aan het uitduel bij NAC Breda zondag flink verstoord. De hoofdtrainer van de Rotterdammers werd gedurende zijn gesprek met verslaggeefster Fresia Cousiño Arias negatief toegezongen vanuit het uitvak.

Van Persie staat er overduidelijk niet goed op bij de achterban van Feyenoord. De Rotterdammers staan weliswaar tweede in de Eredivisie, maar verzamelden in 25 wedstrijden slechts 48 punten. De achterstand op koploper PSV bedraagt liefst twintig punten, al speelden de Eindhovenaren wel een wedstrijd meer.

Van Persie meldde zich voorafgaand aan de wedstrijd tegen NAC bij de desk van ESPN. Tijdens het interview waren er diverse liederen goed hoorbaar vanuit het uitvak, waar de meegereisde Feyenoord-supporters plaats hebben genomen. Terwijl Van Persie sprak was er onder meer ‘Robin rot op!’ te horen.

“Wij staan hier dicht bij het uitvak. Ik weet niet in hoeverre de mensen thuis het allemaal mee kunnen horen… Hoe makkelijk kun jij je hiervan afsluiten?”, vroeg Arias aan Van Persie, terwijl de liederen goed hoorbaar waren.

De hoofdtrainer van Feyenoord deed alsof zijn neus bloedde: “Ik luister gewoon heel braaf naar jouw vragen. En die vragen beantwoord ik. Ik focus mij op de dingen waar ik invloed op heb en mijn jongens doen dat ook. Ik focus me niet op de dingen waar ik geen invloed op heb.”

Nadat het interview afgelopen was en Van Persie de desk had verlaten, richtte Arias zich tot analisten Kees Kwakman en Mario Been: “Ik snap dat hij aangeeft dat hij zich ervoor afsluit. Wij staan hier dicht bij het uitvak. Je hoort de ene na de andere toewensing. Ik kan me er niet eens voor afsluiten, laat ik het zo zeggen.”