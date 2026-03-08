Robin van Persie vindt het vervelend dat Ajax afscheid heeft genomen van Fred Grim. Dat laat de coach van Feyenoord weten in gesprek met de NOS na afloop van het 3-3 gelijkspel tegen NAC.

Ajax nam zondagavond afscheid van trainer Fred Grim, en dat werd bekend op het moment dat het laatste fluitsignaal klonk bij het duel tussen NAC en Feyenoord. Na afloop van de wedstrijd confronteerde verslaggever Arman Avsaroglu de coach van de Rotterdammers met het nieuws uit de Johan Cruijff ArenA.

"Ik heb het net gelezen. Ik vind het heel vervelend", begint de Feyenoord-coach in gesprek met Avsarogulu. "Het is altijd heel vervelend als je wordt ontslagen. Ik weet ook ook niet wat ik daar meer over moet zeggen, het is een keuze die vanuit Ajax wordt gemaakt. En leuk is anders", is wat Van Persie erover kwijt wil.

De trainer van de Rotterdammers staat zelf ook onder hoge druk, maar geeft na de wanprestatie op bezoek bij NAC Breda aan niet te vrezen voor een ontslag bij Feyenoord: "Ik maak me niet zo snel zorgen. Ik doe alles, iedere keuze, iedere dag voor de club. Mijn enige belang is om Feyenoord te helpen. Daarin gaan dingen goed, daarin verbeteren we dingen willen en werken we heel intens met elkaar. En feitelijk staan we nu tweede."