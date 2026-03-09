De achterban van Feyenoord lijkt helemaal klaar met Robin van Persie na het 3-3-gelijkspel tegen NAC van zondag. Hoewel de oud-spits nog altijd de scepter zwaait in De Kuip, is het geduld bij een groot deel van Het Legioen opgeraakt. De roep om een ontslag klinkt steeds luider, wat inmiddels heeft geleid tot de lancering van een ludieke website waarop de status van de trainer nauwgezet wordt bijgehouden.

De huidige jaargang begon nog hoopgevend voor de Rotterdammers. Van Persie, die vorig seizoen het stokje overnam van de ontslagen Brian Priske, verzamelde met zijn ploeg 25 punten uit de eerste negen competitieduels. Sindsdien is de klad er echter volledig in gekomen. In de laatste zeventien wedstrijden werden slechts 24 punten gepakt, terwijl Feyenoord ook roemloos werd uitgeschakeld in zowel de Europa League als de KNVB Beker. Na de nederlaag tegen FC Twente van vorige week en het teleurstellende 3-3 gelijkspel tegen NAC Breda van afgelopen zondag, is de druk op de technische staf tot een hoogtepunt gestegen.

Ludieke website houdt status Van Persie nauwgezet bij

Artikel gaat verder onder video

De onvrede onder de supporters heeft geleid tot het platform isvanpersiealontslagen.nl. De website laat weinig aan de verbeelding over wat betreft de mening van de maker. "Nee! Deze prutser is nog steeds trainer van Feyenoord :(", valt er in duidelijke taal op de homepage te lezen.

Feyenoord-fans verstoorden interview van Robin van Persie op brute wijze

Van Persie meldde zich voorafgaand aan de wedstrijd tegen NAC bij de desk van ESPN. Tijdens het interview waren er diverse liederen goed hoorbaar vanuit het uitvak, waar de meegereisde Feyenoord-supporters plaats hebben genomen. Terwijl Van Persie sprak was er onder meer ‘Robin rot op!’ te horen.

“Wij staan hier dicht bij het uitvak. Ik weet niet in hoeverre de mensen thuis het allemaal mee kunnen horen… Hoe makkelijk kun jij je hiervan afsluiten?”, vroeg Arias aan Van Persie, terwijl de liederen goed hoorbaar waren.

De hoofdtrainer van Feyenoord deed alsof zijn neus bloedde: “Ik luister gewoon heel braaf naar jouw vragen. En die vragen beantwoord ik. Ik focus mij op de dingen waar ik invloed op heb en mijn jongens doen dat ook. Ik focus me niet op de dingen waar ik geen invloed op heb.”