Zijn de dagen van Van Persie geteld? Tien potentiële opvolgers bij Feyenoord

De positie van Robin van Persie wankelt momenteel stevig. Volgens veel fans van Feyenoord moet de clubleiding zo snel mogelijk ingrijpen. Mocht dat gebeuren, wie kan hem dan opvolgen? FCUpdate zet tien kandidaten op een rij.

Danny Buijs

Een eerste optie is Danny Buijs, momenteel coach van Fortuna Sittard. In Limburg doet de trainer het naar behoren, met een huidige elfde plek en nog zicht op de play-offs voor Europees voetbal. Sinds zijn komst op 1 juli 2023 is Fortuna echt uitgegroeid tot stabiele middenmoter. Zijn omgang met een moeilijke persoonlijkheid als Mohamed Ihattaren is daarbij een grote plus, beide heren hebben zelfs een goede relatie. Volgens het (voormalige) enfant terrible is Buijs klaar voor een stap naar een top drie-club in Nederland. Verder kent Buijs Varkenoord en De Kuip goed: hij doorliep in zijn jonge jaren de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde tussen 2006 en 2009 64 duels voor de club.

Dick Lukkien

Dick Lukkien timmert als trainer al wat jaren aan de weg. Hij liet FC Emmen al twee keer promoveren naar de Eredivisie, in 2021/22 zelfs door kampioen te worden in de Keuken Kampioen Divisie. Bij FC Groningen nam hij het over toen de groen-witten net gedegradeerd waren naar het tweede niveau en ook die vereniging uit het noorden liet hij promoveren. In de Eredivisie zorgt hij er momenteel voor dat FC Groningen weer terugkeert naar de subtop, waar het sinds de eeuwwisseling eigenlijk altijd bij hoorde. Met zijn nuchtere interviews komt Lukkien bovendien goed over.

Jon Dahl Tomasson

Na een fraaie carrière die hem bij onder andere sc Heerenveen, Feyenoord en AC Milan bracht, stapte Jon Dahl Tomasson in 2011 in het trainersvak. Aanvankelijk als assistent van Excelsior, maar niet veel later werd hij er hoofdtrainer. In Kralingen deed hij het naar behoren, waarna hij werd opgepikt door Roda JC. De rood-zwarten stonden bij zijn aanstellen in de degradatiezone en kwamen daar onder de Deen niet uit. Hij werd ontslagen, was nog even assistent bij Vitesse en zocht zijn heil vervolgens in andere landen. Na avonturen bij Malmö en Blackburn werd Tomasson in 2024 aangesteld als coach van het Zweeds elftal. In een WK-kwalificatiegroep met Zwitserland, Kosovo en Slovenië eindigde Zweden als laatste: al voor het einde van de kwalificatieperiode had de nationale bond genoeg gezien en stuurde Tomasson de laan uit.

Paul Simonis

Paul Simonis maakte vooral vorig seizoen naam voor zichzelf. Na wat jaren in de jeugdopleiding van Sparta trainer te zijn geweest, deed hij ervaring op als assistent bij Go Ahead Eagles en sc Heerenveen. In 2024 mocht hij aan het grote werk proeven, toen hij de leiding kreeg over de eerste selectie van de Eagles. De oefenmeester uit Leidschendam-Voorburg leidde de ploeg uit Deventer naar een zevende plek en uiteindelijk via de play-offs naar Europees voetbal. Bovendien werd er attractief en fris voetbal gespeeld. Dit seizoen gaat het minder met Go Ahead, wat dan ook voor Simonis spreekt. De trainer ging zelfs een avontuur aan bij VfL Wolfsburg, maar die eindigde in een nachtmerrie: na tien wedstrijden en acht behaalde punten mocht Simonis al vertrekken.

Anthony Correia

Zo'n twee jaar geleden hadden nog weinig Eredivisie-volgers van Correia gehoord. Maar op de amateurvelden maakte hij naam voor zichzelf. Bij ODIN' 59 en later Katwijk liet de trainer met Surinaamse roots zien dat hij duidelijk over talent beschikte. In de Keuken Kampioen Divisie trok Correia die lijn door. Telstar kwalificeerde zich vorig seizoen voor de play-offs om promotie/degradatie en won die vervolgens ook nog, tegen alle verwachtingen in. Dit seizoen zetten de Witte Leeuwen alles op alles om degradatie te voorkomen en op basis van de gecreëerde en weggegeven kansen had Telstar al bijna veilig moeten zijn. Zijn eerlijke en positieve verschijning zorgt er bovendien voor dat Correia veel goodwill ontvangt. Naar verluidt staat er een clausule in zijn Telstar-contract, waardoor hij iets eenvoudiger de overstap naar Feyenoord zou kunnen maken.

Mark van Bommel

Het is al weer een tijdje geleden dat we Mark van Bommel voor het laatste langs de Nederlandse velden zagen staan. In 2018 en 2019 was de voormalige middenvelder trainer van PSV. Na een spannende titelrace met Ajax in 2018/2019, waarbij het kampioenschap uiteindelijk aan de Amsterdammers gelaten moest worden, gingen de resultaten het seizoen erna bergafwaarts. Hij werd ontslagen na een matige reeks en nam twee jaar later het roer over bij VfL Wolfsburg. Net als bij Simonis werd dat een kortstondige functieperiode. Bij Royal Antwerp deed hij het vervolgens wel weer uitstekend: daar pakte hij in twee seizoenen de titel, de beker en de super cup. Hij stopte in 2024 zelf bij de Belgische club en stond open voor een nieuw avontuur. Dat is er nog niet van gekomen.

Dick Schreuder

Dick Schreuder heeft ondertussen een hoop ervaring opgedaan als assistent én als trainer. Na twee jaar als hoofdcoach van PEC Zwolle, liet hij ook het Spaanse CD Castellón zeer aanvallend voetballen. De ploeg promoveerde naar de La Liga 2 en ligt nu zelfs op koers om volgend jaar op het hoogste niveau te spelen. Schreuder legde daar de bouwstenen voor en toont dit seizoen bij NEC andermaal uit bijzonder hout te zijn gesneden. De coach kiest voor ongekend aanvallend voetbal en hecht minder waarde aan goede defensieve statistieken. Dat gaat bovendien gepaard met positieve resultaten: de tweede plek in de Eredivisie ligt nog binnen handbereik. In de Castellón-periode werd Schreuder door Aad de Mos regelmatig naar voren geschoven als goede optie voor Ajax en Feyenoord, maar dat kwam er niet van. Binnenkort zou dat alsnog kunnen gebeuren.

Pascal Jansen

Een andere ervaren oefenmeester die eventueel een optie is voor Feyenoord, is Pascal Jansen. Tussen 1993 en 2020 was hij in verschillende functies actief voor clubs als Haarlem, Vitesse, Sparta en PSV. Zijn periode bij AZ (2020-2024), waar hij voor het eerst hoofdtrainer was op het hoogste niveau, was vervolgens goed te noemen, totdat de klad er een beetje in kwam in zijn laatste seizoen. Hij besloot na een Alkmaars ontslag naar Ferencváros te vertrekken en kwam daar goed uit de verf. Zo goed zelfs, dat hij werd weggekocht door de City Football Group. Bij New York City timmert hij momenteel hard aan de weg. Het is wel de vraag of Jansen zijn huidige Amerikaanse avontuur wil opgeven voor het hoofdtrainerschap in De Kuip.

Marino Pusic

In het tijdperk waarin Arne Slot eerste viool speelde in De Kuip, was Pusic zijn rechterhand. De huidige trainer van Liverpool was altijd heel positief over de Kroaat, die momenteel zijn eigen carrière najaagt. Nadat hij uit De Kuip vertrok werd hij trainer van Shakhtar Donetsk en later van Al-Jazira. Momenteel is hij nog altijd in Abu Dhabi. In de wandelgangen wordt er echter wel gesproken over het moeilijke karakter van de 54-jarige oefenmeester. Puur naar de resultaten kijkend, kan wel worden gesteld dat Pusic de nodige kwaliteiten met zich meebrengt. Zo werd hij in 2023/24 kampioen van Oekraïne. Zijn eerdere periode in De Kuip spreekt tevens ook voor hem.

John van den Brom

Waar John van den Brom momenteel zeer goed werk levert voor FC Twente, is zijn contract nog niet verlengd. Mogelijk zijn er binnen de club uit Enschede toch twijfels over zijn capaciteiten, of wil Erik ten Hag, de nieuwe technisch directeur, toch het liefst de trainer van zijn voorkeur aanstellen. Zo zou René Hake weer in beeld kunnen komen in Enschede. Door de onzekerheid waar Van den Brom momenteel mee te maken heeft, zou hij mogelijk tijd maken voor een gesprek met Feyenoord. De trainer heeft nog nooit de leiding gehad over een traditionele top drie-club, wie weet komt die kans in 2026.