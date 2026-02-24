Live voetbal

Ihattaren ziet Buijs als top drie materiaal in Nederland

Mohamed Ihattaren Danny Buijs
Foto: © ESPN, Imago
Maxim Textor
24 februari 2026, 10:55

Mohamed Ihattaren  is ervan overtuigd dat Danny Buijs klaar is voor een stap hogerop. De middenvelder van Fortuna Sittard steekt zijn bewondering voor de trainer niet onder stoelen of banken en denkt dat de oefenmeester bij de grootste clubs van Nederland terecht kan. Volgens de spelmaker zou Buijs absoluut niet misstaan bij de top drie.

De aanvallende middenvelder voelt zich dit seizoen zichtbaar op zijn plek in Sittard en dat heeft volgens hem alles te maken met de aanpak van zijn coach. De onderlinge band tussen de twee lijkt hecht en is gebaseerd op wederzijds respect. "Ik vind het prettig zoals de trainer met me omgaat. Heb ik vanaf dag één gezegd en is niet veranderd. Ik hou van eerlijkheid", zo vertelt Ihattaren in gesprek met Voetbal International.

Werkwijze

Volgens Ihattaren is de werkwijze van de trainer precies wat hij nodig heeft om weer te kunnen presteren op het hoogste niveau. "De trainer is puur. Hij pakt ons aan, daarna geeft hij ons ook weer liefde. Goed is goed en slecht is slecht. Aanpakken en liefde geven, dat is Danny", aldus de linkspoot. Hij benadrukt dat de communicatie van de trainer altijd helder is: "Wat hij tegen de pers zegt, zegt hij ook tegen ons. Daar gaat het om."

Vroege wissel

Dat de trainer eerlijk is, bleek ook een week eerder in de wedstrijd tegen Ajax. Buijs was ontevreden over het spel van zijn pupil en besloot hem al in de rust naar de kant te halen. Waar andere spelers wellicht verbolgen zouden reageren, kon Ihattaren zich volledig vinden in die beslissing. "De trainer had honderd procent gelijk; ik was de eerste die het tegen hem zei. Ik was tegen Ajax niet goed genoeg", zo klinkt het schuldbewust.

Afgelopen vrijdag herstelde Ihattaren zich door een belangrijke rol te spelen in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Excelsior Rotterdam. De middenvelder nam een strafschop voor zijn rekening en faalde niet vanaf elf meter, waardoor hij een cruciaal aandeel had in de drie punten voor de huidige nummer elf van de Eredivisie.

Klaar voor de top?

Ihattaren is er dan ook zeker van dat de kwaliteiten van Buijs, die sinds 2023 aan het roer staat bij Fortuna Sittard, hem naar de top van de competitie kunnen brengen. Op de vraag of hij dat echt gelooft, is de spelmaker duidelijk: "Honderd procent. Als het niet zo was, zou ik het ook zeggen." Hij besluit met een advies aan de topclubs: "Vanaf dag één heb ik het gezegd tegen mijn directe omgeving. Deze trainer zou niet misstaan in de top vijf van de Eredivisie."

Vind jij Danny Buijs op basis van zijn prestaties bij Fortuna Sittard klaar voor een topclub?

Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 24 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
21
5
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4
2021/2022
Sampdoria
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
9
Groningen
24
-1
31
10
Heerenveen
24
-2
31
11
Fortuna
24
-7
29
12
PEC
24
-16
27
13
Go Ahead
24
-2
26

Complete Stand

