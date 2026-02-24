Dennis te Kloese heeft besloten zijn dubbelrol bij Feyenoord neer te leggen. De bestuurder combineert momenteel de functies van algemeen en technisch directeur, maar heeft op eigen verzoek aangegeven te willen stoppen met zijn werkzaamheden op technisch vlak. Daarmee komt er een cruciale positie vrij in De Kuip, en die lijkt ingevuld te gaan worden door Kees van Wonderen.

Volgens clubwatcher Martijn Krabbendam van Voetbal International is Van Wonderen nadrukkelijk in beeld om de sportieve koers van de Rotterdammers te gaan bepalen. De voormalig verdediger, die als speler uitgroeide tot publiekslieveling in De Kuip, staat daarmee voor de grootste uitdaging uit zijn carrière.

Correctie op eerdere keuzes

Artikel gaat verder onder video

Dat Feyenoord de technische verantwoordelijkheid loskoppelt van Te Kloese is niet alleen een kwestie van werkdruk. Intern leeft ook het besef dat het sportieve beleid scherper moet worden aangestuurd. Krabbendam schrijft dat Feyenoord wil voorkomen dat Te Kloese opnieuw zelfstandig een trainer aanstelt. Na het vertrek van Arne Slot werd Brian Priske binnengehaald, wat uiteindelijk een mismatch bleek. Ook de keuze voor Robin van Persie staat ter discussie. “Two strikes, out”, schetst Krabbendam de stemming rond het trainersdossier. De club zou daarom bewust kiezen voor een buitenstaander die met een frisse blik naar de trainerspositie kijkt.

Selectie uit balans

De nieuwe technisch directeur stapt in een complex dossier. Feyenoord heeft momenteel maar liefst 43 spelers onder contract. De eerste selectie van Van Persie telt 32 man, daarnaast zijn er nog elf spelers vertrokken op huurbasis. Dat aantal is echt aanzienlijk hoger dan bij concurrenten als PSV (25) en Ajax (29).

Opvallend is vooral de scheve samenstelling van de groep, negen centrale verdedigers en elf middenvelders. Bovendien lopen slechts drie contracten af, waardoor natuurlijke doorstroming beperkt is. Veel spelers liggen vast tot medio 2027.

De nieuwe TD zal de volledige selectie moeten doorlichten en terugbrengen naar een werkbaar niveau. Wie past binnen de gewenste speelstijl? Wie vertegenwoordigt nog transferwaarde? En wie drukt vooral op de salarishuishouding?

Mega-uitdaging zonder ervaring

Mocht Van Wonderen daadwerkelijk worden aangesteld, dan begint hij aan een functie waarin hij geen enkel trackrecord heeft. Dat maakt de uitdaging volgens Krabbendam des te groter.

Waar een technisch directeur strategisch moet denken over speelstijl, leeftijdsopbouw, scouting en jeugdontwikkeling, komt Van Wonderen uit het trainersvak. Als td zal hij een meerjarenvisie moeten ontwikkelen die als rode draad door de club loopt.

Dossier Van Persie

Een van de eerste dossiers die op het bureau van de nieuwe technisch directeur belandt, is de positie van Robin van Persie. Volgens Krabbendam zal de beoordeling breder zijn dan alleen de eindklassering. Is een tweede plaats, en daarmee mogelijk Champions League-voetbal, voldoende? Of wegen de wisselvallige Europese campagne en bekeruitschakeling zwaarder? Ook de ontwikkeling van de speelwijze en de relatie tussen spelers en staf worden meegenomen.

De nieuwe TD moet bepalen of de huidige koers wordt voortgezet of dat Feyenoord opnieuw een andere richting inslaat.

Financiële druk

Ook financieel staat Feyenoord voor een belangrijke zomer. Zonder Champions League-inkomsten en met een teleurstellende Europese campagne zijn marktwaardes nauwelijks gestegen.

Volgens Krabbendam kunnen komende zomer wel grote transfers in het verschiet liggen. Givairo Read staat nadrukkelijk in de belangstelling van Bayern München, dat naar verluidt bereid zou zijn circa dertig miljoen euro te betalen. Ook Anis Hadj Moussa geniet concrete interesse.

Verkopen is één ding, maar kopen is volgens Krabbendam de echte kunst die een sterke technisch directeur onderscheidt van een zwakke. De balans tussen sportieve ambities en financiële stabiliteit zal cruciaal zijn.

Scouting opnieuw positioneren

Binnen de clubstructuur zal ook naar de rol van de scouting worden gekeken. Krabbendam stelt dat recente aanwinsten deels tot stand kwamen via andere lijnen, op advies van stafleden of via aanbiedingen vanuit de markt. De nieuwe TD moet die afdeling weer het gevoel geven dat zij een centrale rol speelt binnen het beleid. Zonder duidelijke structuur dreigt versnippering.

Het hoogste podium

Opvallend is dat Van Wonderen anderhalf jaar geleden nog aangaf te twijfelen of hij klaar was voor het hoogste podium bij Feyenoord, toen hij werd genoemd als trainer. Hij zei destijds dat hij niet wist of hij die verantwoordelijkheid wilde en ambieerde. Nu lijkt hij op het punt te staan om als technisch directeur de volledige sportieve toekomst van de club mede vorm te geven.

Na een nederlaag bij zijn debuut als trainer van Schalke 04 zei Van Wonderen ooit: “Ik ben geen Harry Potter.” In De Kuip wacht hem echter een klus waarbij een vleugje magie geen overbodige luxe zou zijn.