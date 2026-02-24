Feyenoord-trainer Robin van Persie probeert na de moeizame overwinning op Telstar de positiviteit binnen zijn ploeg te bewaken, maar de kritiek op het spel van zijn ploeg groeit. Waar de oefenmeester wijst op de drie opeenvolgende zeges en de tweede plaats in de Eredivisie, zien analisten van FC Rijnmond een zorgwekkende trend. Volgens Harry van der Laan is er een wereld van verschil tussen de benadering van Van Persie en die van PSV-coach Peter Bosz, die ondanks successen de lat aanzienlijk hoger legt.

De Rotterdammers wonnen afgelopen zondag weliswaar met 2-1 van Telstar, maar de manier waarop zorgde voor veel onbegrip. Hoewel Feyenoord momenteel vijf punten los staat op de felbegeerde tweede plaats, is het sentiment rondom de club cynisch. Van Persie geeft liever geen gehoor aan de negatieve geluiden en benadrukt de behaalde resultaten. Volgens Sjoerd Mossou is die houding opvallend, omdat de trainer hiermee de gebreken in het spel lijkt te verbloemen. Terwijl de clubleiding spreekt van een goede uitgangspositie voor de laatste tien duels, spreken analisten van een gebrek aan kwaliteit en overtuiging.

Van der Laan ziet dieptepunt

Harry van der Laan liet niks heel van het optreden tegen de nummer veertien van de eerste divisie. "Dit was de slechtste wedstrijd van het seizoen, met afstand", zo vindt de analist. Hij begrijpt niet dat Feyenoord in een volle Kuip zo ver terugzakte tegen een kwalitatief veel zwakkere tegenstander. "Je speelt tegen Telstar, die zouden in de eerste divisie geen kampioen worden. Het stelt helemaal niets voor. En daar speel je tegen, in een volle Kuip, en dan zak je in, in plaats van ze bij de strot grijpen. Er zijn alleen halve kansen, zoals een moeilijke kopbal", aldus Van der Laan.

Ook de eerdere winst op Go Ahead Eagles werd door Van Persie als positief bestempeld, iets waar Van der Laan het grondig mee oneens is. Hij stoort zich eraan dat de staf van de Rotterdammers tevreden lijkt te zijn met het de resultaten, terwijl de algehele prestatie volgens hem zwaar onder de maat blijft.

Contrast met Peter Bosz

Volgens Van der Laan moet Feyenoord een voorbeeld nemen aan de kritische houding van Peter Bosz bij PSV. Waar Van Persie de tekortkomingen van zijn team lijkt te verdedigen, blijft Bosz zelfs na overwinningen hameren op verbetering. "Peter Bosz doet dat wel. Die is altijd kritisch op zijn ploeg, in wat er beter moet. De lat moet veel hoger bij Feyenoord", zo stelt Van der Laan. De analist ziet dat de lat in Eindhoven vele malen hoger ligt dan momenteel in Rotterdam-Zuid het geval is.

Irritatie bij Van Persie

Sjoerd Mossou merkt op dat de trainer van Feyenoord moeite heeft met de kritische vragen vanuit de media. Hoewel Van Persie verbaal probeert rustig te blijven, spreekt zijn non-verbale communicatie volgens Mossou boekdelen. "Van Persie moet zich niet ergeren aan dit verschil, maar dat doet hij duidelijk wel. Zijn lichaamshouding komt niet overeen met wat hij zegt. Hij zegt dat iedereen zijn mening mag hebben, maar zegt dat heel geïrriteerd", zo observeert de journalist.

Mossou vindt het onverstandig dat de trainer de matige uitvoering van het tactische plan niet gewoon benoemt. "Ik snap niet dat hij camoufleert dat het voetbal niet goed genoeg is, en dat is natuurlijk wel zo", zo vervolgt Mossou. Volgens de journalist is het ontkennen van de huidige vorm niet de juiste weg voor de jonge oefenmeester.

'Job done'

De frustratie bij de achterban werd na het duel met Telstar versterkt door een bericht van Feyenoord op social media, waarin de tekst "job done" werd geplaatst. Volgens Dennis Kranenburg is die uiting volledig verkeerd gevallen bij de supporters, die hun ploeg zagen worstelen tegen een degradatiekandidaat uit de eerste divisie. Toch probeert Kranenburg ook de kant van de trainer te begrijpen.

"Verplaats je eens in Van Persie. Hij komt uit een moeilijke fase, maar wint nu eindelijk wel weer met Feyenoord. Zo zal hij er naar kijken", stelt Kranenburg. Desondanks blijft de conclusie van Mossou staan dat de resultaten de onderliggende problemen momenteel verbloemen: "En ze staan wel gewoon vijf punten los, op de positie die er uiteindelijk toe doet."