is bezig aan een sterk seizoen bij Fortuna Sittard, maar over zijn toekomst na deze zomer bestaat momenteel nog veel onduidelijkheid. De spits, die dit seizoen al negen keer trefzeker was, beschikt over een aflopend contract in Limburg. Hoewel een mooie transfer na dit jaar tot de mogelijkheden behoort, laat de aanvaller bij ESPN weten niet vooruit te kijken om teleurstellingen te voorkomen.

Sierhuis is nog slechts één treffer verwijderd van de dubbele cijfers. Afgelopen weekend was hij nog belangrijk met een kopbal in de gewonnen wedstrijd tegen Excelsior. "Ik heb nog één goal nodig om de dubbele cijfers te halen, dat is het eerste doel. Vanaf daar ga ik proberen er zoveel mogelijk te maken en het team te helpen", zo concludeert de spits. De oud-Ajacied heeft zijn spel de afgelopen jaren moeten aanpassen aan de eisen in de Eredivisie. "Tot mijn tijd bij Jong Ajax was ik alleen gevaarlijk in en rondom de zestien. Nu ben ik gaan toevoegen dat ik ook in grotere ruimtes tot mijn recht kom."

Blessureverleden

Ondanks de goede statistieken en de naderende zomerse transferwindow, blijft Sierhuis terughoudend over zijn volgende stap. Zijn verleden met zware blessures speelt hierbij een cruciale rol. "Wat ik in mijn carrière geleerd heb, is dat te ver vooruitkijken alleen maar tot teleurstellingen kan leiden. Je plaatst veel in perspectief wanneer je lange tijd met blessures kampt en aan het revalideren bent in het fitnesshok. Dan probeer je dagelijks te genieten van het spelletje", vertelt hij. Om die reden wil hij de boot voorlopig nog even afhouden wat betreft zijn aflopende contract. "Om het zo goed mogelijk onder controle te houden, is het belangrijk om er zo min mogelijk mee bezig te zijn. Ik durf er, mede door het verleden, niets over te zeggen. Alle opties zijn op dit moment nog open en dat probeer ik zo lang mogelijk zo te houden."

Prioriteit ligt bij Fortuna

Voor Fortuna Sittard is de prioriteit momenteel handhaving op het hoogste niveau. Hoewel de ploeg afgelopen weekend een goede stap zette tegen Excelsior, is de buit volgens Sierhuis nog niet binnen. "Je ziet dat de ploegen onderin punten blijven pakken. Dat moeten wij ook blijven doen. We hebben afgelopen weekend écht een goede stap gezet, maar er moeten er zeker nog vijf of zes punten bij om veilig te zijn", benadrukt de centrumspits. De focus ligt dan ook volledig op de komende uitwedstrijd tegen NEC. "De eerste doelstelling is om richting de 35 punten te gaan en dan zien we daarna wel wat er nog in het vat zit."

Fijne afleiding

Naast het voetbal is er ook op privévlak groot nieuws voor de aanvaller, wat hem helpt om de focus niet uitsluitend op zijn sportieve toekomst te leggen. Sierhuis en zijn partner verwachten namelijk hun eerste kindje. "Dat is iets fantastisch waar ik ook heel veel met mijn gedachten zit. Misschien is dat wel een hele fijne afleiding van de situatie", aldus de spits.