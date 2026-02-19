Veel ogen zullen dit weekend gericht zijn op de topper tussen Ajax en NEC, maar minstens zo interessant is de degradatiestrijd. Liefst drie duels kunnen veel invloed hebben op de onderste plekken in de Eredivisie. Met een beetje pech ziet de wereld er voor Telstar, NAC Breda en Heracles Almelo na dit weekend allesbehalve rooskleurig uit.

Met ingang van speelronde 23 is nog niets zeker in het rechterrijtje. Door twee opeenvolgende zeges lijkt FC Utrecht zich in ieder geval geen zorgen te hoeven maken over degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. De Domstedelingen staan tiende, met elf punten voorsprong op nummer zestien NAC.

Bij nummer elf wordt het spannender: het verschil tussen Fortuna Sittard en nummer vijftien Go Ahead Eagles is slechts drie punten. Daartussenin staan Excelsior (26 punten), PEC Zwolle (26 punten) en FC Volendam (24 punten).

In de absolute kelder van de Eredivisie voeren drie ploegen al langere tijd de dienst uit: NAC, Telstar en Heracles Almelo. Voor deze clubs wordt het komende weekend cruciaal, vooral om enige zicht te houden op de veilige plekken (nummer zestien speelt play-offs, zeventien én achttien degraderen). Hieronder nemen we de krakers – en de belangen – per wedstrijd door, in chronologische volgorde.

Eredivisie Standings: Focus op degradatiezone (2025/26 Seizoen) Pos Team GS W G V DS P 10 FC Utrecht 23 8 6 9 +5 30 11 Fortuna Sittard 23 7 5 11 -8 26 12 Excelsior 23 7 5 11 -14 26 13 PEC Zwolle 23 7 5 11 -16 26 14 FC Volendam 23 6 6 11 -12 24 15 Go Ahead Eagles 23 4 11 8 -6 23 16 NAC Breda 23 4 7 12 -12 19 17 Telstar 23 3 9 11 -12 18 18 Heracles Almelo 23 5 2 16 -27 17

Fortuna Sittard – Excelsior (vrijdag 20 februari, 20.00 uur)

Het vooralsnog veilige Fortuna Sittard en Excelsior trappen het degradatieweekend vrijdagavond af. Voor beide ploegen zijn de belangen nu nog beperkt, maar bij een nederlaag kunnen die snel toenemen. Fortuna en Excelsior zullen allebei gemotiveerd zijn om uit te lopen naar 29 punten, terwijl de verliezer op 26 blijft steken en de hete adem van de staartploegen voelt.

NAC Breda – FC Volendam (zaterdag 21 februari, 20.00 uur)

Tijdens het Avondje NAC tegen FC Volendam kan NAC een belangrijke strohalm grijpen. De ploeg van Carl Hoefkens won vorige week de clash met Heracles Almelo (0-1) en kan zaterdag tot twee punten van Volendam komen. Met een overwinning kan NAC in ieder geval iets relaxter kijken naar wat Heracles de dag erna doet tegen Go Ahead. Het meest gunstige scenario: NAC heeft na dit weekend ineens vijf punten voorsprong op de Heraclieden.

Voor Volendam geldt: winst kan een groot verschil maken in de strijd om lijfsbehoud.

Go Ahead Eagles – Heracles Almelo (zondag 22 februari, 14.30 uur)

Een rechtstreeks degradatieduel wordt deze zondag uitgevochten in Deventer. Go Ahead Eagles ontvangt Heracles Almelo. De thuisploeg wacht al achttien duels op een overwinning, maar staat nog altijd zes punten boven de Almelose hekkensluiter. Eind november pakten de Heraclieden hun laatste punt buitenshuis, maar zondag zal er toch echt gepresteerd moeten worden door de ploeg van Ernest Faber.

Een nederlaag kan flinke gevolgen hebben: Go Ahead loopt uit naar een gat van negen punten. Een voordeel voor Heracles is dat de ploeg weet of NAC Breda punten heeft gepakt. Mocht NAC winnen van Volendam en Heracles verliezen, wordt het gat naar de veilige plekken vergroot naar zeven punten.

En Telstar?

Telstar mag natuurlijk niet vergeten worden. De ploeg van Anthony Correia staat zeventiende, precies tussen NAC en Heracles, maar kan een lastig weekend tegemoetzien. Ze sluiten het Eredivisie-weekend af in De Kuip. Telstar weet dan al wat alle andere resultaten zijn, maar zal zelf sowieso aan de bak moeten.

Tot slot speelt PEC Zwolle dit weekend tegen FC Utrecht. Ook voor hen kan een overwinning cruciaal zijn in de degradatiestrijd.

Degradatiestrijd op zijn kop, of tegenovergestelde

Het kan een taai weekend worden voor NAC, Telstar en Heracles Almelo. Nederlagen voor NAC en Heracles hebben grote gevolgen, omdat concurrenten dan automatisch kunnen uitlopen. Aan de andere kant kan een overwinning het hele perspectief veranderen en de degradatiestrijd een nieuw leven inblazen.