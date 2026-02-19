Zwak AZ weet zich geen raad met Noah en verliest in Armenië

AZ heeft geen goede indruk gemaakt in het heenduel van de tussenronde van de Conference League. De Alkmaarders gingen met 1-0 onderuit bij FC Noah door een doelpunt van Hovhannes Hambardzumyan. AZ maakte nauwelijks aanspraak op een doelpunt en zal volgende week dus veel beter voor de dag moeten komen om uitschakeling te voorkomen.

In Armenië had Sven Mijnans voor het eerst sinds halverwege januari weer een basisplaats bij AZ, nadat hij enkele weken uit de roulatie was met een hamstringblessure. Met de aanvoerder terug in de ploeg begonnen de Alkmaarders prima aan het duel met FC Noah, wat enkele kleine kansjes opleverde. Na een poging in de elfde minuut van Isak Jensen zakte het echter in bij de ploeg van Lee-Roy Echteld en was het Noah dat er na slippertjes van de bezoekers een paar keer gevaarlijk uitkwam.

Echt veel kansen waren er echter nauwelijks in de eerste helft. Een van de hoogtepunten van de eerste helft vond na 39 minuten plaats, toen er iemand vanaf de tribune het veld op kwam rennen. Na een korte onderbreking werd er al snel weer gevoetbald. Vlak voor rust kreeg Noah de grootste kans van de eerste helft. Een voorzet van Gustavo Sangaré kwam op het hoofd van Nardin Mulahusejnović, die van dichtbij kon inkoppen. Jeroen Zoet liep echter goed met de bal mee, waardoor hij deze van de lijn kon weghalen en beide ploegen in evenwicht de kleedkamers opzochten.

Ook na rust had AZ het erg lastig in Armenië. Dat resulteerde na acht minuten in de openingsgoal voor de thuisploeg. Noah kwam er na een mislukte aanval van AZ snel uit, waarna Hélder Ferreira teruglegde op de vrijstaande Hovhannes Hambardzumyan. De aanvoerder van de Armeniërs produceerde vanaf de rand van het strafschopgebied in een keer een schot, dat buiten het bereik van Zoet in de bovenhoek verdween: 1-0.

Enkele minuten later was Troy Parrott dicht bij de gelijkmaker. De Ier kreeg de bal voor de voeten nadat Nathanaël Saintini het leer met zijn hoofd recht omhoog had gekopt. De spits twijfelde niet en tikte de bal onmiddellijk langs Aleksey Ploshchadnyi, maar zijn inzet kwam op de buitenkant van de paal. Vlak voor tijd was Parrott nog een keer dicht bij een doelpunt. De aanvaller stiftte de bal na een goede pass van Mexx Meerdink echter tegen de paal. In de allerlaatste minuut kreeg ook Kees Smit nog een megakans, maar Ploshchadnyi kon zijn kopbal nog net uit zijn doel houden.

Door de nederlaag zal AZ volgende week in eigen huis alles op alles moeten zetten om uitschakeling in Europa te voorkomen. De return in het AFAS Stadion staat op donderdag 26 februari om 21.00 uur op het programma. De Alkmaarders zullen het dan moeten stellen zonder Wouter Goes, die door een gele kaart een schorsing heeft opgelopen.