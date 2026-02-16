Technisch directeur Patrick Busby van FC Volendam is diep onder de indruk van . De beleidsbepaler van de Palingboeren is dolblij dat de club de middenvelder heeft kunnen huren van AZ en vindt hem zelfs verder dan Ajacied .

Kwakman kwam in de eerste seizoenshelft weinig in actie bij AZ, waarna de Alkmaarders besloten hem in de winterstop te verhuren aan FC Volendam. In het Kras Stadion is de 21-jarige middenvelder direct uitgegroeid tot een vaste waarde. In de gewonnen wedstrijd tegen PSV (2-1) maakte hij veel indruk. “We hebben vorig jaar in de winter ook al geïnformeerd”, vertelt Busby. “Dat was toen onmogelijk en hij ging uiteindelijk naar FC Groningen. Afgelopen winter hebben we het geduldig weten op te lossen.”

Steur of Kwakman?

Artikel gaat verder onder video

Ook Hans Kraay junior heeft genoten van het optreden van Kwakman en vergelijkt de middenvelder van FC Volendam met Ajax-talent Sean Steur. Busby is echter van mening dat Kwakman al verder is. “Ik denk dat Kwakman iets verder is, iets volwassener in zijn spel. Hij heeft ook iets meer ervaring in de Eredivisie. Het zijn natuurlijk allebei topspelers.”

ESPN-analist Bram van Polen sluit zich daarbij aan en is eveneens lovend. “Ik was echt onder de indruk van Kwakman tegen PSV. Het was superleuk om naar te kijken. Hij zat overal tussen en kwam vaak in lastige situaties terecht. Hij leest het spel goed en dat vind ik, voor een jongen die een halfjaar op de achtergrond heeft gestaan, erg knap.”