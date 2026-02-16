Live voetbal 1

Patrick Busby vindt Dave Kwakman een betere speler dan Sean Steur

Ajax-speler Sean Steur
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
16 februari 2026, 17:08

Technisch directeur Patrick Busby van FC Volendam is diep onder de indruk van Dave Kwakman. De beleidsbepaler van de Palingboeren is dolblij dat de club de middenvelder heeft kunnen huren van AZ en vindt hem zelfs verder dan Ajacied Sean Steur.

Kwakman kwam in de eerste seizoenshelft weinig in actie bij AZ, waarna de Alkmaarders besloten hem in de winterstop te verhuren aan FC Volendam. In het Kras Stadion is de 21-jarige middenvelder direct uitgegroeid tot een vaste waarde. In de gewonnen wedstrijd tegen PSV (2-1) maakte hij veel indruk. “We hebben vorig jaar in de winter ook al geïnformeerd”, vertelt Busby. “Dat was toen onmogelijk en hij ging uiteindelijk naar FC Groningen. Afgelopen winter hebben we het geduldig weten op te lossen.”

Steur of Kwakman?

Artikel gaat verder onder video

Ook Hans Kraay junior heeft genoten van het optreden van Kwakman en vergelijkt de middenvelder van FC Volendam met Ajax-talent Sean Steur. Busby is echter van mening dat Kwakman al verder is. “Ik denk dat Kwakman iets verder is, iets volwassener in zijn spel. Hij heeft ook iets meer ervaring in de Eredivisie. Het zijn natuurlijk allebei topspelers.”

ESPN-analist Bram van Polen sluit zich daarbij aan en is eveneens lovend. “Ik was echt onder de indruk van Kwakman tegen PSV. Het was superleuk om naar te kijken. Hij zat overal tussen en kwam vaak in lastige situaties terecht. Hij leest het spel goed en dat vind ik, voor een jongen die een halfjaar op de achtergrond heeft gestaan, erg knap.”

Vind jij Dave Kwakman een betere speler dan Sean Steur?

Laden...
35 stemmen

➡️ Meer nieuws over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • Gisteren, 14:18
  • Gisteren, 14:18
  • 14
Raheem Sterling in de Johan Cruijff ArenA

'Ajax vond salariseisen van Raheem Sterling te gortig'

  • vr 13 februari, 13:48
  • 13 feb. 13:48
  • 16
Dani Hagebeuk/kapperchallenge

Dani (28) gaat niet naar de kapper voordat Ajax 5 duels op rij wint

  • vr 13 februari, 09:36
  • 13 feb. 09:36
  • 7
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Volendam - PSV

FC Volendam
2 - 1
PSV
Gespeeld op 13 feb. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Dave Kwakman

Dave Kwakman
FC Volendam
Team: Volendam
Leeftijd: 21 jaar (7 aug. 2004)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong AZ
6
0
2025/2026
AZ
6
0
2024/2025
AZ
5
0
2024/2025
Jong AZ
10
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
NEC
22
19
41
5
Sparta
22
-7
36
6
AZ
23
2
36
7
Twente
23
12
35
8
Heerenveen
23
0
31

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel