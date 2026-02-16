Live voetbal

Ajax-verdediger Zinchenko is de rest van het seizoen uitgeschakeld

Zinchenko
16 februari 2026, 15:35

Een groot drama voor Ajax-linksback Oleksandr Zinchenko. De verdediger van de Amsterdammers blijkt na onderzoek een pittige blessure op te hebben gelopen, waardoor hij dit seizoen niet meer in actie komt voor Ajax. Een operatie is noodzakelijk.

Zinchenko verscheen zaterdag voor het eerst sinds zijn winterse komst van Arsenal in de basis bij Ajax, nadat hij vorige week tegen Excelsior (2-2) al als invaller zijn debuut maakte. Het werd een basisdebuut om snel te vergeten voor de Oekraïner.

Zinchenko trok na precies twee minuten en vijftien seconden voetballen met de bal aan de voet vanaf de linkerflank naar binnen en werd vervolgens in de rug gelopen door Dimitris Limnios. Het was al snel duidelijk dat het foute boel was, want Zinchenko greep meteen naar de linkerknie.

Zinchenko werd vervolgens enkele minuten behandeld en er kwam zelfs een brancard het veld op. Die was uiteindelijk niet nodig om de verdediger van het veld te dragen, maar Zinchenko moest wel meteen de strijd staken en liep, met behulp van twee verzorgers, zichtbaar aangeslagen van het veld.

Nu heeft Ajax bekendgemaakt dat een operatie noodzakelijk is voor de verdediger uit Oekraïne: "Deze zal op korte termijn plaatsvinden. Aansluitend wacht de 29-jarige international van Oekraïne een langdurige revalidatieperiode waardoor hij dit seizoen niet meer in actie zal komen", meldt Ajax. Zinchenko had bij Ajax een contract tot het einde van dit seizoen.

zeebeest
Ajax-verdediger Zinchenko is weer een kat in de zak?????

Timo987
Wat sneu

bassiedieallesbeterweet
we zijn weer de lacherdjes van de eredivisie, inkoop moet ook weg

