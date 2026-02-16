Maher Carrizo heeft zijn werkvergunning binnen, zo meldt Johan Inan van het Algemeen Dagblad. Daardoor kan de Argentijn normaal gesproken dinsdag aansluiten bij de groepstraining van de ploeg van Fred Grim.

Ajax nam afgelopen transferperiode na een half seizoen alweer afscheid van Raúl Moro, die niet wist te aarden in Amsterdam. De club uit de hoofdstad besloot daarop om Carrizo over te nemen van Vélez Sarsfield. De Amsterdammers hebben een bedrag van zes miljoen euro betaald voor vijftig procent van de transferrechten, waarna Ajax voor elke 45 wedstrijden nog eens 1,25 miljoen euro betaalt voor tien procent van de transferrechten.

Omdat Carrizo niet over een EU-paspoort beschikt, moest de negentienjarige aanvaller een werkvergunning aanvragen. Daardoor kon hij de afgelopen weken nog niet meedoen met de groepstraining. Ook mocht hij geen deel uitmaken van de wedstrijdselectie voor het duel met Fortuna Sittard (4-1).

Volgens Inan heeft Carrizo zijn werkvergunning maandag ontvangen. Daardoor kan hij ‘normaliter’ vanaf dinsdag aansluiten bij de groepstrainingen van Ajax. Mogelijk maakt de Argentijn zaterdagavond zijn debuut, als Ajax het in eigen huis opneemt tegen NEC.