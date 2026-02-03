Maher Carrizo is speler van Ajax, zo melden de Amsterdammers via de officiële kanalen. De Argentijn komt over van Vélez Sarsfield en heeft een contract tot medio 2030 getekend in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax nam deze winter afscheid van Raúl Moro, die afgelopen zomer nog overkwam van Real Valladolid. De Spanjaard kon niet aarden in Amsterdam en vertrok naar Osasuna. Daarom ging Ajax op zoek naar een opvolger en daarvoor is het uitgekomen bij Carrizo. De jonge buitenspeler, die deze maand zijn twintigste verjaardag viert, is overgekomen van Vélez Sarsfield.

Carrizo heeft een contract tot medio 2030 getekend bij Ajax. Volgens De Telegraaf maken de Amsterdammers nu een bedrag van 5,5 miljoen euro over aan Vélez, waarvoor ze de helft van de transferrechten in handen krijgen. Daarnaast heeft Ajax een optie bedongen, waarmee voor 4,5 miljoen euro op een later moment ook de andere vijftig procent van de rechten verkregen kunnen worden.

Carrizo doorliep zijn jeugdopleiding bij Vélez en debuteerde in augustus 2024 op achttienjarige leeftijd in het eerste elftal. In totaal speelde de vleugelspeler 52 wedstrijden voor de Argentijnse club. Daarin was hij elf keer trefzeker en wist hij drie assists te leveren.

Beuker: 'Carrrizo gaat minuten maken bij Jong Ajax'

"Maher is een jonge speler met enorm veel potentie", zegt directeur voetbalzaken Marijn Beuker in een eerste reactie. "Hij kan worden getypeerd als een rechtsbuiten die graag de actie zoekt, naar binnen trekt en continu dreiging creëert met dribbels, schoten en voorzetten. Hij brengt met zijn karakter en energie bovendien iets extra’s binnen de ploeg. Deze transferwindow was het onze prioriteit om het team op korte termijn te versterken op diverse posities en tegelijkertijd om te blijven bouwen aan de toekomst. De komende periode krijgt Maher de ruimte om te acclimatiseren en te wennen aan het niveau. Hij zal daarbij minuten gaan maken bij Jong Ajax, maar hij zal ook zijn kansen krijgen in Ajax 1, om daar via invalbeurten verder door te groeien", aldus Beuker.