Deadline Day LIVE | Eredivisieclubs hebben tot 23.59u om transfers af te ronden

NAC Breda lijkt zich deze winter te gaan versterken met Amine Salama van Stade Reims. Volgens Joost Blaauwhof van Voetbal International is de transfer van de spits, die de vertrokken Sydney van Hooijdonk moet opvolgen, in 'een stroomversnelling' terechtgekomen. Het zou om een huurdeal met een mogelijke koopoptie gaan.

De Bredanaars dachten ook aan de komst van Jonathan Okita, maar hij komt niet naar het Rat Verlegh Stadion. NAC kreeg al snel door dat zijn komst 'een lastig verhaal' was op financieel gebied. De voormalig speler van NEC en MVV maakt het seizoen op huurbasis af bij het Saudische Damac FC.