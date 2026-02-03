Live voetbal

Deadline Day LIVE | Eredivisieclubs hebben tot 23.59u om transfers af te ronden

Deadline Day winter 2025/26 Eredivisie
3 februari 2026, 08:00

Het is Deadline Day in de Eredivisie! De Nederlandse clubs hebben nog tot 23.59 uur vanavond om hun laatste transfers af te ronden, daarna gaat de markt op slot tot komende zomer. In dit blog houden we je de hele dag op de hoogte van alle ontwikkelingen, afgeronde transfers en afgeketste deals.

LIVE: Deadline Day in de Eredivisie

28m geleden

08:48

Faber wil Bozinovski naar Heracles halen

Ernest Faber wil Rhys Bozinovski op de slotdag van de transferperiode naar Heracles Almelo halen, melden Australische media. De verdedigende middenvelder staat momenteel onder contract bij Perth Glory. Bozinovski beschikt over een Maltees paspoort, waardoor hij als EU-speler geldt. De trainer annex technisch directeur van de laagvlieger uit de Eredivisie deed eerder ook al een poging om Panagiotis Kikianis van Adelaide United naar Almelo te halen, maar dat lijkt niet meer te gaan lukken. 

34m geleden

08:42

Salama op weg naar Breda, Okita komt niet

NAC Breda lijkt zich deze winter te gaan versterken met Amine Salama van Stade Reims. Volgens Joost Blaauwhof van Voetbal International is de transfer van de spits, die de vertrokken Sydney van Hooijdonk moet opvolgen, in 'een stroomversnelling' terechtgekomen. Het zou om een huurdeal met een mogelijke koopoptie gaan.

De Bredanaars dachten ook aan de komst van Jonathan Okita, maar hij komt niet naar het Rat Verlegh Stadion. NAC kreeg al snel door dat zijn komst 'een lastig verhaal' was op financieel gebied. De voormalig speler van NEC en MVV maakt het seizoen op huurbasis af bij het Saudische Damac FC. 

1u geleden

08:26

Ajax neemt laatste horde voor Carrizo

Het papierwerk voor de transfer van Maher Carrizo van Vélez Sarsfield naar Ajax is helemaal op orde, zo meldt De Telegraaf. Omdat hij gisteren ook al zijn medische keuring heeft doorstaan, staat niets de transfer meer in de weg.

Maher Carrizo van Vélez Sarsfield gaat dinsdag de overstap maken naar Ajax. De Telegraaf weet dat de Amsterdammers al het papierwerk hebben afgerond, terwijl de medische keuring maandag heeft plaatsgevonden.

1u geleden

07:59

Goedemorgen!

Goedemorgen en welkom in het liveblog voor Deadline Day. Nadat de transfermarkt maandagavond al sloot in de vijf grootste competities van Europa, hebben Nederlandse clubs tot dinsdagavond 23.59 uur de tijd om spelers aan te trekken. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op Deadline Day.

