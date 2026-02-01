Live voetbal 5

Rutger Vinke: 'Trammelant in Feyenoord-kleedkamer'

Robin van Persie
Foto: © Imago
Redactie FCUpdate
1 februari 2026, 21:28

Het is zondagmiddag onrustig geweest in de kleedkamer van Feyenoord. Dat meldt Rutger Vinke, doorgaans goed ingevoerd rondom Feyenoord, na afloop van de verloren topper tegen PSV (3-0) op sociale media.

Er zijn in de kleedkamer van Feyenoord harde woorden gevallen, bevestigde onder meer rechtsback Mats Deijl na afloop van de wedstrijd. Volgens Vinke is er meer gebeurd dan dat. Op sociale media schrijft hij dat er sprake was van trammelant in de Feyenoord-kleedkamer. Dat is volgens hem absoluut niet de eerste keer dit seizoen.

Meer over het incident meldt Vinke niet. Recent was het ook al onrustig in de kleedkamer van Feyenoord, toen Quinten Timber en Robin van Persie met elkaar botsten na afloop van de verloren wedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Komende week wacht voor Feyenoord de traditioneel lastige uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Daar moet gewonnen worden, want nieuw puntverlies wordt schadelijk voor de Rotterdammers in de strijd om plek twee.

Screen Rutger
© Rutger Vinke
PSV - Feyenoord

PSV
3 - 0
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Mats Deijl

Mats Deijl
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 28 jaar (15 jul. 1997)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
1
0
2025/2026
Feyenoord
-
-
2024/2025
Go Ahead
34
4
2023/2024
Go Ahead
34
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
21
39
56
2
Feyenoord
21
19
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35

Complete Stand

