Het is zondagmiddag onrustig geweest in de kleedkamer van Feyenoord. Dat meldt Rutger Vinke, doorgaans goed ingevoerd rondom Feyenoord, na afloop van de verloren topper tegen PSV (3-0) op sociale media.

Er zijn in de kleedkamer van Feyenoord harde woorden gevallen, bevestigde onder meer rechtsback Mats Deijl na afloop van de wedstrijd. Volgens Vinke is er meer gebeurd dan dat. Op sociale media schrijft hij dat er sprake was van trammelant in de Feyenoord-kleedkamer. Dat is volgens hem absoluut niet de eerste keer dit seizoen.

Meer over het incident meldt Vinke niet. Recent was het ook al onrustig in de kleedkamer van Feyenoord, toen Quinten Timber en Robin van Persie met elkaar botsten na afloop van de verloren wedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Komende week wacht voor Feyenoord de traditioneel lastige uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Daar moet gewonnen worden, want nieuw puntverlies wordt schadelijk voor de Rotterdammers in de strijd om plek twee.